"Наметились положительные тенденции" - Сергеенко о ситуации в АПК Витебской области

Высокопродуктивная техника и кадровые ресурсы должны быть на максимум задействованы в уборочной кампании. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко во время рабочей поездки в Витебск.

Спикер принял участие в заседании облисполкома. На повестке - сохранность поголовья и устранение фактов самовольного занятия земельных участков.

Также уполномоченный представитель главы государства в Витебской области посетил несколько предприятий, которые специализируются на ремонте сельхозтехники.

Техника для агропромышленного комплекса

В насыщенной повестке аграриев задача номер один - провести уборочную кампанию оперативно и качественно. Слагаемых в формуле жатвы немало. Один из ключевых факторов - надежная техника.

Витебский мотороремонтный завод - крупнейшее в северном регионе предприятие, специализирующееся на производстве и ремонте сельхозтехники. Номенклатура расширяется в связи с модернизацией производственных мощностей и проработкой индивидуальных заказов.

В разгар страды всегда готовы к форс-мажору и специалисты Западно-Двинского межрайагротехсервиса. Ремонтные бригады оперативно выезжают в поля, чтобы помочь механизаторам исправить возникшие в процессе жатвы неполадки. В ответственный период простоя допускать нельзя.

В основе экономической эффективности агропромышленного комплекса - сохранность поголовья. Комплекс мер, принимаемых в хозяйствах северного региона, детально проанализировали на заседании облисполкома. В 2026 году ведется строительство 180 современных профилакториев и помещений для доращивания телят. Создано свыше 20 мобильных ветеринарных групп.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси - уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:

"Наметились положительные тенденции. Вместе с тем выявлен и ряд недостатков. Речь шла о персональной ответственности многих руководителей райисполкомов, специалистов. О более активном использовании потенциала ученых ВГАВМ, строительстве молочно-товарных комплексов, а также профилакториев для телят. Довольствоваться тем, что сегодня стало чуть лучше, чем вчера, конечно же, нельзя".

Сохранность поголовья - на особом контроле государства. Формальный подход недопустим - закон для каждого, кто работает в сельском хозяйстве. В основе дисциплина и строгое соблюдение технологий.