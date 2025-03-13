Зачем Беларуси собственное производство легковых автомобилей и как выглядит отечественный электрокар

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Можно долго спорить о том, какой автомобиль самый надежный. Но сложно не согласится с мнением, что лучшая машина - новая. Когда пришло время попрощаться со старенькой иномаркой, минчанин Дмитрий Чумак, долго не раздумывая, сделал выбор в пользу отечественной легковушки из салона.

Собственное производство легковых автомобилей. Когда-то это казалось фантастикой. Скептики кричали: "Лидеров мирового автопрома не догнать, зачем белорусам свои 4 колеса? Катайтесь на проверенных брендах". Но дальновидность и настойчивость Президента не раз позволяли воплощать в жизнь самые смелые проекты.

На создание завода и его инфраструктуры было направлено 318 млн долларов инвестиций. 17 ноября 2017 с конвейера сошел первый белорусский серийный автомобиль. Так началась история отечественного легкового автопрома.

Запустить сборочный конвейер не просто, продать продукцию еще сложнее. Обратить внимание самих же белорусов на собственный бренд позволили доступные лизинговые программы и кредитные линии. Плюс решение Президента запретить госслужащим покупать иномарки. Каждый чиновник должен быть за рулем отечественного авто. Как итог, в стране выстраиваются очереди, чтобы купить машины, которые стали по-настоящему народными, а с китайскими партнерами появилось соглашение о лицензионном производстве. А собственный бренд во многом предполагает "свободный стиль вождения". То есть белорусы стали у руля многих процессов.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО "БЕЛДЖИ":

"Завод работает серийно, автомобиль народный. Принципом народности является не только количество, но и условия покупки. Для физлиц действует программа, которая помогает в кредит и в лизинг приобрести эти автомобили. Мы видим по категориям наших граждан, что это пользователи со средним доходом".

С уходом западных компаний на автомобильном рынке сложилась неоднозначная ситуация. Спрос на отечественный автомобиль начал заметно превышать предложение. Люди месяцами томились в ожидании новеньких легковушек. Казалось бы, отличный шанс для отечественного производителя - бери и продавай как можно больше. Но объемы производства невозможно повысить по щелчку пальцев.

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Олег Кунделев, замначальника главного управления – начальник управления контроля транспортного комплекса и связи КГК Беларуси:

"Возросший спрос спровоцировал очереди на отечественный автомобиль, порой клиентам приходилось дожидаться своего автомобиля по 3-4 месяца. В Комитет госконтроля обратились покупатели, которые были недовольны длительным ожиданием автомобилей. Они же информировали о том, что основанием для первоочередного права покупки являлось приобретение покупателями необязательных дополнительных услуг. Оклейка пленкой, антикоррозийная обработка, некоторые другие".

На проблему оперативно отреагировали. Очередь на самые популярные модели "Белджи" и "Джили" сократилась до месяца. Менее востребованные можно приобрести и за один день. А в дилерских центрах представлены практически все модификации белорусского автомобиля. Сегодня по дорогам страны колесит более 70 тыс. отечественных машин. Белорусская марка - уже не редкость в наших дворах. Причем, во всех регионах. Только в 2024 году на заводе произвели, а главное, продали более 90 тыс. авто, 25 тыс. из них реализовано внутри страны.

В цеху сварки был задан самый популярный вопрос от скептиков: почему гниет кузов? Мол, если сравнивать с другими марками, отечественный автомобиль быстрее подвергается коррозии. Это правда или миф?

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Игорь Рутковский, замначальника цеха сварки СЗАО "БЕЛДЖИ":

"Я бы сказал скептикам, что все это пережитки первых моделей. Автомобили - это совершенно другой уровень качества. Как производитель позаботился, чтобы кузов прожил как можно дольше? Все наружные панели, которые контактируют с агрессивной средой, они изначально изготовлены из горячей оцинкованной стали".

Остановился - тут же остался у обочины. Поэтому модернизация - это беспрерывный процесс. В планах на 2025 год реконструировать цеха сварки и окраски. Все это позволит увеличить выпуск до 120 тыс. автомобилей в год.

Круиз-контроль, подогрев сидений, сенсорный экран мультимедиа, кондиционер. Сегодня такими опциями никого не удивишь. Автомобиль давно из роскоши превратился в средство передвижения, которое должно быть комфортным. Отечественный производитель уверяет, что любой каприз за ваши деньги. Разве что автопилота нет. Но это пока.

Республиканский полигон для испытаний мобильных машин под Минском. 3 новенькие легковушки отечественного бренда. Но не совсем такие, как мы видели на заводе. Это те самые электрички, над созданием которых трудятся наши ученые.

Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

"Фактически по кузову машины не изменены. Но мы хотели сделать, чтобы все-таки электромобиль был узнаваемый на дороге кроме зеленых номеров, поэтому мы предложили один из вариантов - измененная облицовка переднего бампера, решетка уже глухая, потому что автомобилю не нужен встречный набегающий поток воздуха".

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Под капотом находятся комплектующие 3 белорусских заводов. В проекте участвуют "Могилевлифтмаш", новополоцкий "Измеритель", "Первая аккумуляторная компания". В опытно-промышленной партии пять авто. По результатам технико-экономической оценки стоит задача наладить серийное производство. В идеале добиться того, чтобы белорусские электрокары окупились. Пока же это выставочные экспонаты.