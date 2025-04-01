3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | Сколько стоят белорусские легковые автомобили?01.04.2025
Специальный репортаж | Презентации и мастер-классы: как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"30.03.2025
Специальный репортаж | Аномально теплая зима в Беларуси: грибы в январе и урожай картофеля24.03.2025
Специальный репортаж | Я знаю: викторина, где ученическая элита расширяет горизонты знаний!24.03.2025
Специальный репортаж| Годовщина теракта в Крокус Сити Холле. Белорусы оказались среди жертв трагедии22.03.2025
Специальный репортаж | Беларусь продолжает устанавливать новые факты нацистских преступлений20.03.2025
Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку19.03.2025
Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков18.03.2025
Специальный репортаж | Стипендия как признание и аванс в будущее белорусского спорта!15.03.2025
Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?12.03.2025
Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?09.03.2025
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин08.03.2025
Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?05.03.2025
Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции04.03.2025
Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"03.03.2025
Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз03.03.2025
Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках01.03.2025
Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ26.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов26.02.2025
Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж | Сколько стоят белорусские легковые автомобили?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb2aa123-dc4d-4c6f-8846-e9079f6cfce2/conversions/107bcf82-4b0e-45d2-b645-e91c34bd742e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb2aa123-dc4d-4c6f-8846-e9079f6cfce2/conversions/107bcf82-4b0e-45d2-b645-e91c34bd742e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb2aa123-dc4d-4c6f-8846-e9079f6cfce2/conversions/107bcf82-4b0e-45d2-b645-e91c34bd742e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb2aa123-dc4d-4c6f-8846-e9079f6cfce2/conversions/107bcf82-4b0e-45d2-b645-e91c34bd742e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСобственное производство легковых автомобилей - когда-то это казалось фантастикой. Скептики кричали: лидеров мирового автопрома не догнать. Зачем белорусам свои четыре колеса? Катайтесь на проверенных брендах. Но дальновидность и настойчивость Президента не раз позволяли воплощать в жизнь самые смелые проекты. 17 ноября 2017 с конвейера сошёл первый белорусский серийный автомобиль. Так началась история отечественного легкового автопрома.