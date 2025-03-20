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На контроле Президента | Электромобили | Производство машин в Беларуси | Отечественные разработки

20.03.2025

В Беларуси планируют выпускать 120 тысяч легковых автомобилей в год. Параллельно ведётся работа по созданию электромобиля. Сейчас проходят его испытания. - Как отечественная легковушка стала народной? - Заслужила ли она доверие у автовладельцев? - Какие ухабы приходится объезжать производителю на пути к успеху?

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На контроле Президента | Электромобили | Производство машин в Беларуси | Отечественные разработки

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