Фестиваль искусств белорусов мира объединит участников из 13 стран

Минск готовится принять V Фестиваль искусств белорусов мира. Традиционно фестиваль проходит раз в три года. В 2026 году свое мастерство привезут соотечественники из 13 стран.

В программе - творческие встречи, диалоговые площадки, гала-концерт. Официальный старт масштабному марафону дадут 23 сентября за столом открытого диалога на площадке с символичным названием "Беларусь гасцінная". А 22 сентября участники продолжают прибывать в Минск.

Созвучие родных сердец

Международный фестиваль искусств белорусов мира возвращается на круги своя. В этом году форум с особым колоритом проходит под знаком Года белорусской женщины. Лейтмотив фестиваля - "Беларусь - наша любая маці".

Play В Минске стартует V Фестиваль искусств белорусов мира Форум соберет 250 участников из 13 стран, включая Россию, США, Германию и Казахстан

Каждые три года сюда съезжаются наши соотечественники из разных стран. География - от ближнего зарубежья и стран Балтии до США и Иордании. В составе делегаций - вокалисты, аутентичные коллективы и народные умельцы. 22 сентября - официальный день приезда делегаций в Минск. Находясь за тысячу километров от Синеокой, они создают народные коллективы и объединяют вокруг себя родных по крови людей.

Светлана Барташевич

Светлана Барташевич, председатель РОО "Национально-культурная автономия белорусов Карелии", зампредседателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России:

"Мы за несколько лет подняли культуру Беларуси в Карелии на такой уровень, что нам многие регионы завидуют. Белорусы - третья нация по численности в Республике Карелия".

Play 250 участников из 13 стран: Минск принимает V Международный творческий фестиваль белорусов мира В фестивале участвуют представители белорусской диаспоры из Америки, Германии, Италии, Иордании, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и России

Все созвучие и многоголосие белорусского таланта увидим в Минском городском дворце культуры 24 сентября. Творческие делегации представят свою программу и в белорусских регионах.