Голосом Беларуси на конкурсе "Наше поколение" станет Маргарита Зингман

27 августа Белтелерадиокомпания назвала имя представителя нашей страны на международном конкурсе "Наше поколение". В октябре в Узбекистан отправится 11-летняя Марго Зингман.

Весной суперфиналистка "Фактор.BY. Дети" завоевала симпатии наставников и сердца зрителей уникальным тембром. Он покорил и Максима Фадеева. Популярный композитор и выступил автором песни, с которой Марго споет за Беларусь на "Нашем поколении".

"Наше поколение"

Сдаваться ей просто некогда. Сразу после марафона прямых эфиров "Фактор.BY. Дети" в мае Марго взяла "Детскую Новую волну". Почетная вторая премия. В трудоспособности юной артистки не сомневались наши звездные наставники. Зара, Воробьев, Энкей почувствовали мощь в тембре Марго с первых нот.

С Настей Кравченко она долетела до суперфинала - единственная "золотая кнопка". Признак мастерства и по-хорошему вокальной стабильности.

Из эфира в эфир зритель голосовал не только за ее голос, но и за искренность и чуткость. Единственная девочка в многодетной семье. Смотрит по вечерам любимое аниме, коллекционирует фигурки и шьет игрушки из фетра младшему брату. Такой наш "Новый герой".

Уже в новом статусе - представителя Беларуси на "Нашем поколении" - встретили Марго у Национального аэропорта. Прилетела из Казани, где наравне с Киркоровым, Чеботиной, Николаевым и Леонтьевым презентовала свой кавер на нетленную "Золотую свадьбу" Раймонда Паулса. Быть уверенной в каждом движении, признается, научил "Фактор".

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"С "Фактора" я получила огромный опыт и большой трамплин, потому что суперфинал - это уже большая победа. Я уверена, что меня там заметили. Именно с него я начала свой путь. Я настолько люблю нашу страну, что я постараюсь сделать все, что я только могу".

Именно "Фактор.BY. Дети" позволяет обнаружить и вырастить талант, который способен представлять страну на международной арене.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"У нас были определенные проблемы с тем, кого отправить на этот конкурс, не потому что нет талантливых детей. Вы знаете, что у нас в Беларуси таких детей огромное количество. Вопрос был, как их рассмотреть, где их увидеть. У нас состоялся первый сезон проекта "Фактор.BY. Дети", где мы увидели огромное количество талантливых людей. Я могу совершенно откровенно сказать, что мы, не задумываясь, могли бы отправить любого из человек пяти точно, которые участвовали у нас в суперфинале. Вопрос стоял только в том, кто это будет. И очень важный вопрос - наличие песни, которая подошла бы к этому формату. В результате появилась такая кандидатура, появилась, на мой взгляд, фантастическая песня".

Российский композитор Максим Фадеев выступил автором музыки и слов для конкурсной песни Марго. "Я держу ладонями свет" - будет утверждать Зингман со сцены международного форума уже 20 ноября. Белтелерадиокомпания уже приступила к подготовке участницы.

"Наше поколение" соберется в Ташкенте. Узбекистан впервые примет престижный песенный форум, который 4 года назад утвердили страны БРИКС и Африки. Для детского таланта и главное - дружбы континентов границ существовать не должно.