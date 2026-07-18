Конкурс исполнителей эстрадной песни, джазовый фестиваль - чем удивляет "Славянский базар"

"Славянский базар в Витебске" продолжает дарить гостям международного форума яркие эмоции. Зрители совмещают походы на концерты и в театры, успевают побывать на выставках, подпевают любимым артистам в Летнем амфитеатре и аплодируют уличным музыкантам. Наш фестиваль самобытный, душевный и искренний.

18 июля - волнительный день для участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Совсем скоро легендарные позывные оповестят о старте музыкального состязания.

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

Сильный вокал и яркие сценические номера. Уже совсем скоро 19 конкурсантов выйдут на сцену Летнего амфитеатра. Этот субботний вечер, 18 июля, станет временем мировых хитов, и главная фестивальная локация полностью готова подпевать артистам.

Белорусская исполнительница Елена Кузнецова до последнего держала интригу и не раскрывала подробности первого выступления. Но обещала зрителю: это будет очень эмоционально.

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Международный конкурс - один из самых ярких событий фестивального лета. Спеть на легендарной сцене - мечта многих. Отбор серьезный. В Витебск приезжают самые сильные вокалисты. Работа с балетом делает каждый выход на сцену мировым шоу.

Важа Гаделия, представитель Грузии на ХХХV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск":

"19 стран, такое дружелюбие, это, конечно, прекрасно. Я буду исполнять очень известный мировой хит, саундтрек к большому кинофильму".

Джазовый фестиваль на "Славянском базаре"

Впервые после долгого перерыва на "Славянском базаре" звучит джаз! Это совместный проект Союзного государства. Пушкинская площадь Витебска танцует и поет!

"Славянский базар" для артистов - это особый душевный праздник искусства. На юбилейном, 35-м фестивале народный артист России Александр Олешко отмечают свой юбилей. Так тепло, по-домашнему. За это и любят наш фестиваль.

Александр Олешко, народный артист России:

"Все, что построено и создано, лучше берегите это, окутайте любовью, возьмите друг друга за руки, нарожайте детей".

Фестивальный Витебск - это уникальное арт-пространство для безграничного творчества, где даже городские улицы превращаются в театральные подмостки. Перформеры, художники, музыканты погружают публику в мир, где на себе в полной мере чувствуешь силу искусства.

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Юбилейный форум раскрывает талант каждого, кто в июле купил билет в Витебск. Каждый день здесь пишется новая красивая страница культурной жизни Беларуси. Тридцать пять лет мы показываем всему миру настоящую силу искусства.