Александр Кохановский рассказал, кем видели белорусов польские элиты в начале 20 века

17 сентября - акт справедливости в отношении белорусского народа, который был разделен против воли в 1921 году в ходе Рижского мирного договора.

О разделении, отношении к белорусам в составе польского государства и жизни в Западной Беларуси, рассказал доктор исторических наук, декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский в "Актуальном интервью".

В 1921 году при заключении Рижского мирного договора у белорусов действительно никто не спросил мнения. Существовавший тогда мандат - во многом внешнеполитическая интрига, из-за которой делегацию БССР не пустили в Ригу. Такова была позиция польской стороны. Мандат был передан РСФСР, но Западная Беларусь вошла в состав Польши как "восточные кресы".

"К сожалению, какой был термин, такое было отношение - то есть обезличенное. В проектах польских элит конца 19-начала 20 веков, перед Первой мировой войны четко выстраивалось и планировалось возрождение польского государства, в том числе с поддержкой Австро-Венгрии и Германии, выступавшие противниками Российской империи и планировавшие на былой территории Речи Посполитой, воссоздание польского государства. Шла серьезная политическая борьба, и во всех этих проектах белорусам никакой самостоятельной роли не отводилось. Они рассматривались как часть Польши", - напомнил факт декан исторического факультета БГУ.

Александр Кохановский

Упомянем и тему обезличенного отношения. Накануне Первой мировой войны Гродненщина была одной из наиболее развитых в Российской империи. Связано это было с экономической политикой правительства Российской империи, в том числе таможенной политикой, при которой было более выгодно размещать не капиталы, а производство на территории империи за счет запретительных тарифов.

Александр Кохановский:

"Сама Гродненская губерния имела серьезное производство и промышленный потенциал, а территорию Западной Беларуси польские власти постарались использовать как сырьевой придаток, даже промышленное оборудование частично было вывезено на территорию Польши. Промышленный потенциал использовался для обслуживания местных потребностей - на уровне ремесленного, кустарного и мелкого производств".

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Еще одним ключевым термином того времени была политика полонизации, отражавшаяся на всей социальной сфере. В 1918 году польские элиты предполагали создание монолитного польского государства. Юзеф Пилсудский, стоявший у истоков возрожденного польского государства, планировал создать Междуморье - федерации, направленной против Российской империи, но от этой идеи отказался и реализовал монолитное польское государство, где проживали не только поляки, но и другие ополяченные национальности.

"Для цельного государства проводилось распространение осадничества, разработана политика в сфере образования, потому что самый эффективный инструмент, через который возможно реализовывать данную политику, особенно этническую, является начальная школа. Ее, кстати, сделали очень быстро. Она была исключительно польская", - отметил доктор исторических наук.

Главное фото: sb.by