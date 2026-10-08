Арендное жилье в Брестской области: как удерживают кадры в регионах

Улица 8 Марта в Пружанах подтверждает свое красивое название и расцветает с каждым годом - здесь возводится молодой квартал. Правда, будущие новоселы с нетерпением ждут другой праздничной даты - Новый год планируют встречать в новых стенах.

На сегодня готовность дома - почти 80 %. Проект типовой, а значит, строители экономят время, а бюджет - деньги.

"Дом запроектирован как крупнопанельный. Панели выпускаются на КУП "Брестжилстрой". Они сами проектируют, выпускают модели и являются генподрядчиком. Предыдущий дом уже построен в 2025 году. По отзывам людей, все очень хорошо - лестницы просторные, для колясочников даже есть", - отметил директор управления капитального строительства Пружанского района Виталий Шипуль.

Параллельно обустраивается и прилегающая территория. Речь идет не только о детских площадках. Каждой квартире полагается свое бесплатное парковочное место. Кстати, припарковать велосипед тоже будет где. Районные власти мониторят готовность объекта постоянно. В доме будет два подъезда по 20 арендных квартир.

Сергей Гук, зампредседателя Пружанского райисполкома:

"Спрос очень большой. Нам установили сроки на заселение. 30 дней идет подготовительная работа - определяем категорию для заселения. Планируем сдать чуть с опережением срока. Возможно, Новый год люди встретят в новых квартирах. Есть список востребованных специалистов - это педагогические специальности, молодые специалисты, пришедшие в сельское хозяйство, силовые, прокурорские структуры. Для МВД, МЧС строятся квартиры за их счет. Это тоже арендное жилье, но собственником будет не райисполком, а ведомства".

Сделать выбор в пользу арендных квадратов могут и многодетные семьи, которые стоят в очереди на улучшение условий. Как показывает практика, так и происходит, особенно если в наличии имеются трех- и четырехкомнатные квартиры.

Жабинковский район

Вероника и Давид Царевы поженились летом 2026-го. Новому жизненному этапу - новые квадратные метры. И месяца не прошло, как заехали в трехкомнатную арендную квартиру. Сейчас ее активно обустраивают. Молодая семья строит планы на годы вперед, и никакого переезда там пока нет. Супруги чувствуют себя как дома, осталось разве что добавить немного техники и уюта.

И чем это не повод задержаться в районе на долгое время? Молодежь заявляет четко: все условия созданы. Эти слова подтверждает и Анна Полх. Для нее небольшая Жабинка стала городом больших возможностей. Еще недавно она была студенткой медицинского университета, а теперь уже заведующая отделением в местной больнице. К новому статусу скоро приложится и переезд в арендную квартиру.

Анна призналась, что вариант остаться в Бресте и ежедневно ездить в Жабинку на работу никогда не был основным, да и сейчас это уже не актуально. Город-спутник активно развивается, и этот факт требует от местных властей особого подхода к строительству.

"Заселяем очередников и очередников из Бреста, которые стоят на учете там. Мы стараемся один дом для очередников делить наполовину. Одна часть предусматривается для брестчан. Каждый год по 30-40 квартир отдаем жителям Бреста", - сообщил зампредседателя Жабинковского райисполкома Александр Степанюк.

И многие брестчане на переезд соглашаются, ведь таким образом решить жилищный вопрос можно за считанные месяцы. При этом уровень и качество жизни остаются на привычно высоком уровне. За последние годы этот город-спутник Бреста значительно похорошел. Конечно, все это требует немалых средств. И вот тут встает вопрос справедливой оплаты за жилье. Сегодня стоимость арендной двушки в Жабинке составляет около 40 белорусских рублей в месяц. Это сопоставимо с арендой жилья в сельской местности.

Ирина Акулевич, государственный инспектор Комитета госконтроля Брестской области:

"При определении платы за пользование арендным жильем применяется коэффициент, определенный на уровне других городов районного подчинения, который не пересматривался порядка 10 лет. По мнению КГК, с учетом развития города-спутника назрела актуальность его пересмотра".

Кстати, арендное жилье в Жабинке заселено на 96 %. Это один из самых высоких показателей в области и Беларуси в целом. Такие квадратные метры - государственный актив, который призван решать важные для экономики кадровые задачи, и работать он должен эффективно.

Дзержинский район

Принимать гостей в чистой светлой квартире всегда приятно, пусть даже и в арендной. Первый замначальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дзержинского райисполкома Ольга Лазовик недавно пошла на повышение, правда, для этого пришлось сменить место прописки. Вместо Солигорска теперь Дзержинск. Говорит, на переезд решилась легко, ведь было куда переезжать. Да, тут важно обустроить уютный уголок под себя, а вот крепкую основу для этого создают работники ЖКХ. Благодаря их усилиям старый жилфонд получает вторую жизнь. Ряд квартир в Дзержинске уже готов принимать новоселов.

Директор Дзержинского ЖКХ Иван Старовойтов подчеркнул, что квартиры ремонтируются в пределах минимальных потребительских качеств. Зачастую производится отделка стен, ремонтируется санитарно-техническое оборудование, заменяются газовое, электротехническое оборудование, напольное покрытие, окна. За восемь месяцев 2026 года на ремонт арендного жилья направлено 52 тыс. белорусских рублей.

Порой некоторые объекты требуют особенно больших финансовых вливаний, но точно ясно - тренд на арендное жилье останется в силе на годы вперед, ведь он уже доказал свою эффективность для государства и людей.

Почему на практике не все идеально с арендным жильем. Почему важно работать под потребности рынка труда. Как решается вопрос с пустующими квартирами. Об этом и не только - в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: pexels.com