Бережем экологию и сохраняем природу: акция "День без автомобиля" прошла в Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

22 сентября - День без автомобиля. Вся страна участвует в этом экологическом марафоне уже не первый год, и чтобы улучшить качество воздуха, горожанам предлагают на день отказаться от личных машин в пользу общественного транспорта, велосипедов или пеших прогулок.

Расскажем, как проходила Неделя мобильности и насколько важны такие дни для экологии страны.

Уже в 11-й раз мегаполис отказывается от личных автомобилей, пересаживаясь на общественный транспорт и средства персональной мобильности. Акция "День без автомобиля" - хорошее напоминание о том, как важно беречь экологию нашей страны. Статистика говорит сама за себя: на автотранспорт приходится 85 % всех выбросов в атмосферу, тогда как на промышленные предприятия города - 15 %.

Экологический марафон начался в стране с 16 сентября. Например, в Минске проходила акция "На работу на велосипеде". Во время ее проведения граждане, выбирающие средства персональной мобильности, трамваи, автобусы и метро, смогли бесплатно угоститься фруктами и получить информационные материалы.

Наталья Герасимович, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"В каждом административном районе города Минска установлены энергетические информационные точки. И граждан, которые в этот день выбрали экологические виды транспорта либо воспользовались общественным транспортом, мы угощаем фруктами".

22 сентября к акции "День без автомобиля" присоединилось руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Столичные организации и предприятия провели экологический велопробег протяженностью 9 км. Погода никого не смущала, а наоборот, закаляла, так общее дело объединило более 200 человек. Финальной точкой заезда стала стела "Минск - город-герой", где участники возложили цветы.

"Дистанция небольшая, потому что мы часто принимаем участие в таких мероприятиях. Я лично люблю очень активный образ жизни", - отметила участница веломаршрута.

Дмитрий Реуцкий, помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску:

"Мы внесли свой вклад в популяризацию активного образа жизни. Активный образ жизни - это, конечно, и здоровье людей, нации, и человеческий потенциал нашей страны".

Дмитрий Реуцкий

В столице нет проблемы для передвижения на велосипеде, самокате или моноколесе, ведь общая длина велодорожки - 363 км. Для удобства обустроено более 1 700 велопарковок, почти 160 велогаражей и 100 велоблоков. А сегодня для тех, кто отказался от личного авто, но из-за погодных условий не смог пройтись пешком или прокатиться с ветерком на двухколесном коне, бесплатный проезд в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта Беларуси:

"В городе Минске, как и в целом в Республике Беларусь, очень хорошие условия созданы для занятий спортом, в том числе и для занятий велоспортом. Много велодорожек, много инфраструктуры для того, чтобы наше население могло заниматься тем, чем хочет".

На сегодняшний день половина общественного транспорта в Минске оснащена экологически чистыми электродвигателями. В автопарке более 130 трамваев, почти 150 электробусов и 700 троллейбусов, из которых 60 % с увеличенным автономным ходом.

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Цель акции - привлечь внимание граждан к тому, что сегодня двигатели с внутренним сгоранием - это основной источник загрязнения воздуха в Минске".

Ежегодно именно 22 сентября воздух в Минске становится чище, т.к. концентрация вредных веществ падает в 1,5 раза по сравнению с обычным будним днем. И такие акции, как "День без автомобиля", - это про выбор в пользу чистого воздуха, хорошего настроения и новой полезной привычки.