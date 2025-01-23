Боевик на своем примере рассказал, какое будущее ждет белорусов, воевавших в Украине

Cитуация в Украине, понятно, закончится не в пользу "незалежной", какого исхода боятся люди с белорусскими паспортами, в телефильме "Веремейчик: откровения боевика" спросили Василия Веремейчика, который был в террористической организации "Полк Кастуся Калиновского" (ПКК).

По его словам, это действительно волнующий вопрос, который сейчас обсуждается среди белорусов, которые все еще служат в ВСУ с военником, или среди тех, кто уже уволился, но все еще остается в Украине. "Потому что понимание того, что дела на фронте складываются очень скверно, с одной стороны, с другой стороны, понимание того, что любая война заканчивается миром, а переговоры о перемирии уже идут. Это все внушает очень большие опасения белорусам, которые воевали или воюют и находятся на территории Украины", - пояснил боевик.

Василий Веремейчик:

"Опасения в каком смысле? В том смысле, что, безусловно, украинцы будут вытаскивать своих, поляки вытаскивать своих, литовцы своих граждан прежде всего. А обменный фонд не такой большой. Есть опасения, что Украина просто выдаст белорусов в РФ или в Республику Беларусь, в том числе действующих военнослужащих. И таким образом они просто окажутся тут и предстанут перед силовыми органами и судом. Соответственно такие опасения действительно существуют".

Василий Веремейчик рассказал свою историю, как он пытался получить ВНЖ в Литве.

"Приехав в Литву, я подал на литовский ВНЖ по рабочему айтишному виду на жительство жены. И через 8 или 6 месяцев, точно не помню, мне пришел отказ от миграционки литовской. Одновременно с отказом утверждали, что я являюсь угрозой национальной безопасности Республики Литва, соответственно запрет на въезд в Литву А это автоматический запрет на въезд в Шенген на 30 месяцев", - сказал он.

Почему с ним, воевавшим в Украине за "незалежную", обошлись так?

На самом деле ситуация с литовской политикой с ДГБ (Департамент госбезопасности) на данный момент довольно странная, считает Веремейчик. "Потому что это не только мой кейс, в котором утверждается, что отказ вынесен потому, что служил в Вооруженных Силах Беларуси режиму Лукашенко, потом 7 месяцев защищал Украину, поэтому является угрозой национальной безопасности. Ну, это мой кейс, - понимающе соглашается он. - Но есть множество людей, которые получили свои отказы от миграционки в Литве просто за то, что когда-то служили в милиции, когда-то служили в ВС Республики Беларусь. Т.е. это довольно массовое явление. Я знаю как минимум десятки случаев подобных".

Василий Веремейчик:

"У белорусов, которые участвовали в конфликте в Украине, в войне, и потом уехали из Украины, есть отдельная проблема остаться в Украине, потому что после того как ты сдаешь военник, ты, по сути, там довольно бесправная личность. Многие люди сталкиваются с проблемами: с медицинской реабилитацией, проблемами с поиском работы, проблемами с легализацией. Бесчисленное количество проблем, это кроме того, что ты переезжаешь в другую страну, это само по себе очень тяжело".

Не смущает ли, что те, кто воевал в Украине, никому не нужны - ни Европе, ни Украине? За что вы там воюете и для кого, спросили боевика.

"Не только не нужны там, например, Польше или Литве, или Украине, что тоже довольно странно звучит, но в принципе не нужны и каким-то структурам оппозиции за рубежом, - считает он. - Потому что в моем кейсе мне посоветовали обратиться к Сахащику, который на тот момент руководил силовым блоком в кабинете Тихановской. Сахащик и его команда составили целую справку, которую отправили в ДГБ, но с неточностями. Ее отправили, но никакого ответа, насколько мне известно, из ДГБ получено не было".

Василий Веремейчик:

"По итогу мы даже не получили ответа. Мы получили какую-то отписку, что нет, попробуйте в следующий раз, без пояснения причин. Пробовали обратиться и к офису, и к кабинету, но никакой конкретной помощи получено не было. Зато как попиариться - все всегда готовы. Т.е., информационно попиариться на теме помощи - это же всегда звучит".

Поскольку ситуация никаким образом не разрешилась и не продвинулось ее разрешение (что показывает в принципе уровень влияния данной структуры и в Литве, и в Польше), пришлось все проблемы решать на низовом уровне, рассказал боевик. "Поэтому была идея оформить общественную организацию в Литве, в Украине, в Польше по оказанию помощи бывшим добровольцам, ветеранам и их семьям", - рассказал Веремейчик.

На вопрос, была ли оказана какая-то помощь ему, боевик ответил, что все, что он получил, это сколько-то тысяч гривен за легкое ранение к зарплате.

Почему такое плохое отношение, что нет никакой помощи, Веремейчик считает вопросом, скорее, из этической сферы. "Но если говорить с практической точки зрения, то эмигрантские структуры, оппозиционные на данный момент в каком-то смысле не способны к практической деятельности", - предположил боевик. - Пока что еще способны к созданию какой-то картинки, к информационной деятельности. Однако социальная база все время сужается, финансирование сокращается".

"Люди от них устали, потому что успехов нет, практических дел никаких нет, - заявил он. - Тот же паспорт новой Беларуси - просто какая-то фикция".