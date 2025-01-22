Создание шумихи, грантовые средства, текучка кадров - боевик рассказал о полке Калиновского

Боевик Василий Веремейчик родился в Солигорске в 90-м году, всю жизнь прожил в Минске, учился в 9-й гимназии, окончил лицей БГУ. После срочной военной службы поступил в Военную академию. В 2016 году уволился и построил карьеру в IT. Примерно на пятый день войны выехал из Львова в Киев.

В телефильме "Веремейчик: откровения боевика" он рассказал, как попал в террористическую организацию "Полк Калиновского", как она создавалась и кто были инструкторами.

Кастусь Калиновский - это исторический миф, что он белорусский герой, литовский герой, потому что выгодно использовать определенные фигуры, определенные клише, определенные мифы, считает Василий Веремейчик. "Я не могу сказать, что он национальный герой Беларуси и Литвы, но, безусловно, это исторический деятель определенного периода"? - считает боевик.

Василий Веремейчик рассказал, что был свидетелем создания террористической организации "Полк Калиновского", подразделения и проекта. "Вначале был белорусский взвод, потом белорусская рота, только потом было объявлено о создании вначале батальона Калиновского, потом полка Калиновского", - пояснил он.

Василий Веремейчик:

"Данный проект с самого начала имел два направления. Одно направление информационно-политическое, а второе - военное. И они с самого начала разошлись. Информационно-политическое: цель - создание шумихи, определенного вида иллюзии угрозы, в том числе для действующего режима, что может использовать Украина в ходе каких-то кулуарных переговоров, что используют западные СМИ. Такой инспирированный спецслужбами информационный проект. Его центр был в Киеве, там люди как раз не выезжали на передовую, а были так называемые тикток-войска. ("Тикток-войсками" называли будущего командира полка Кита (Дениса Прохорова)".

Киевская часть, по словам боевика, занималась аккумулированием волонтерской помощи, финансовой помощи, грантовых средств. Под это был создан специальный фонд полка Калиновского.

Василий Веремейчик отметил, что военная составляющая действительно принимает участие в боевых действиях. "Среди части этой есть большие потери: раненые, инвалиды и погибшие. Например, Иван Марчук (прозвище Брест) погиб под Лисичанском в июне 2022-го. Отчасти это расходный материал, потому что это ребята, которые находятся действительно на нуле, на линии фронта, и постоянно гибнут", - сказал он.

"В Легионе и ПКК (полк Кастуся Калиновского) довольно большая текучка кадров. Иностранец имеет возможность в любой момент разорвать контракт и уйти. Соответственно люди приезжают, видят совсем не то, что в фильмах, игрушках, мультиках или в TikTok, разочаровываются или их действительно это пугает, или получают ранения и уезжают, - пояснил боевик. - В принципе на пике ПКК было где-то 300 человек плюс-минус. За все время прошло, видимо, больше тысячи белорусов. Не только через ПКК, а через различные структуры ВСУ".

Первоначально в ПКК было в основном советское вооружение плюс западные противотанковые средства, но на данный момент в основном оружие стран НАТО: чешское, бельгийское, американское, шведское, рассказал он.