Занять часть территории Беларуси - боевик полка Калиновского о закрытой стратегии освобождения

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В террористической организации "Полк Кастуся Калиновского" (ПКК) разрабатывалась стратегия освобождения Беларуси. О закрытой части стратегии Василий Веремейчик рассказал в телефильме "Веремейчик: откровения боевика".
По его словам, открытая часть стратегии - это набор лозунгов, шаблонных вопросов-ответов без перечисления конкретных мероприятий. "Там есть часть про конкретное силовое давление на режим, но без конкретных мероприятий", - отметил он.
Василий Веремейчик:
"Мне известно о существовании закрытой части стратегии освобождения Беларуси, т.е. секретные протоколы, где уже перечисляются конкретные мероприятия, варианты развития событий. Это комплекс мероприятий, разработанных с помощью серьезных организаций, западных спецслужб, спецслужб Литвы, Польши и, конечно, СБУ, чтобы вооруженной силой занять определенную территорию Беларуси. Объявить, что она освобождена. Пригласить на эту территорию "законных" представителей "демократических" сил - Тихановскую, Латушко, а после обратиться к иностранным государствам, к соседям, к той же Польше, Украине за помощью и поддержкой".
По словам боевика, зайти могли с территории Украины с брестского направления - города Малорита. "Далее в рамках подготовки готовятся сами подразделения. Например, сам полк Калиновского. У каждого подразделения внутри есть своя задача. Соответственно прорабатываются первоочередные цели, цели второго порядка, логистика, кто куда заходит, кто какие цели в первую очередь берет под контроль. Проводится соответствующая подготовка: намечаются цели для минометных расчетов, артиллерии и так далее", - описал боевик.
Веремейчик отметил, что помимо западных спецслужб помогает СБУ, постоянно ведет мониторинг того, что происходит на границе. "Соответственно у них есть информация о любых приграничных районах. Конечно, спецслужбы Польши, Литвы, которые имеют наибольшую заинтересованность в информации из приграничных районов", - перечислил он.
В начале операции главное - это внезапность, незаметное сосредоточение войск и подразделений у границы и внезапный переход границы, рассказал он о плане. "Например, если мы берем Малоритский район, то это переход в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница (там были погранпереходы в сторону Украины). Подавляют сопротивление любых силовиков (милиции, пограничников). Скорее всего, есть какие-то части усиления Вооруженных сил. Цель: или подавить их, или связать боем, вступить в прямой огневой контакт в целях обеспечения беспрепятственного прохода основной группы", - отметил боевик.
С мирным населением, которое будет попадаться на пути, будут поступать по законам военного времени - не церемонятся, уверен он. "Заходит колонна около 120 человек личного состава с серьезной бронетехникой и с тяжелым вооружением. Задача - не задерживаясь, не вступая в огневой контакт, пройти, используя местность, дороги (зависит от ситуации), дойти до самого города Малорита и прежде всего занять конкретное здание, которое будет использовано как штаб для дальнейшего продвижения. Например, удобное расположение имеет Малоритская гимназия", - считает Веремейчик.
Удобное расположение в его трактовке - это окраина города, где рядом есть лесной массив плюс жилая высотная застройка.
"Группы, которые пойдут занимать РУВД, будут в военной форме или в милицейской форме (ВС Республики Беларусь или МВД), - рассказал боевик. - В рамках подготовки к реализации плана еще были собраны комплекты формы современной, настоящей. В целях маскировки эти группы будут, чтобы подойти вплотную, одеты в форму МВД. Я видел форму на складах".
Василий Веремейчик:
"Небольшие группы, по 3-5-10 человек, занимают инфраструктурные объекты: Белтелеком, вышка связи, заправки (т.е. запасы топлива, если есть какие-то топливные базы, то топливные базы также), ж/д вокзал, автобусная станция. Далее для обеспечения контроля над населенным пунктом выставляются блокпосты. Минимум 5 на въездах в сам город, выездах плюс ж/д вокзал, важные перекрестки. Блокпосты оборудуются серьезно, с техникой и тяжелым вооружением. Там намечаются точки для минометных расчетов, чтобы прикрывать важные направления".
"Безусловно, позовут иностранных журналистов, представителей других государств, которых надо будет встречать с уже готовым материалом. Во-вторых, собрать пикет в поддержку, показать благодарность жителей, показать, как раздается гуманитарная помощь, показать, что инфраструктура на данный момент действует. Соответственно, прибывая, иностранные журналисты увидят надписи на стенах: "Долой Лукашенко", "Слава ПКК". Дальше иностранцы прибывают к райисполкому, символика уже бела-чырвона-белая". Прибыли иностранные журналисты. Им надо показать во время проезда по городу поддержку, изменения", - описал ситуацию Василий Веремейчик.
Людей поставят перед фактом. "Вы же понимаете, идут военные действия. Тут пока что не до выборов и не до референдумов", - пояснил он.
"Цель же всего комплекса мероприятий - создать информационную бомбу, которая, с одной стороны, ошарашит все мировое сообщество жестокостью режима, трупами и так далее, а с другой стороны, покажет широкую народную поддержку изменениям, - сказал боевик. - Это позволит провести ограниченную интервенцию, оказать вооруженную поддержку, материальную поддержку, призвать всех граждан мира быть иностранными добровольцами, приезжать и помогать сражаться с преступным режимом и т. д. Т.е. цель, по сути, на внешнюю аудиторию", - подчеркнул боевик.
Василий Веремейчик:
"Если мы говорим про внутреннюю цель, то ввиду ограниченности сил и средств ПКК не способны ни занять, ни удерживать (занять еще возможно, но удерживать точно не способны), а тем более не способны развивать какое-то наступление самостоятельно. Могут приехать демократически избранные лидеры, запросить помощь, дальше какие-то иностранные добровольцы, бывшие военнослужащие стран НАТО. Большинство будет из Польши, Литвы, возможно, немцы, украинцы".
Сценарий похож на курский, очень много общих моментов, считает он. "В принципе тут сложно придумать что-то новое. Единственное можно отметить, что в Курске не был взят какой-то большой город, хотя бы областной, не было объявлено о создании какой-нибудь Курской народной республики. Т.е. не был достигнут успех, требуемый для этого, - считает Веремейчик. - Однако части того же РДК и Легиона свободы России заходили на территорию Курской области в составе".
Можно ли говорить, что в Курске оттачивали план, который готовили для Беларуси, поинтересовались мнением Василия Веремейчика.
Курский опыт обязательно учтут, считает он. Такие планы, по его словам, создавались параллельно, они держатся до определенного момента, улучшаются, вносятся какие-то изменения. К тому же как минимум консультанты, специалисты из серьезных структур западных с большим опытом работы одни и те же.