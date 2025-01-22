Занять часть территории Беларуси - боевик полка Калиновского о закрытой стратегии освобождения

В террористической организации "Полк Кастуся Калиновского" (ПКК) разрабатывалась стратегия освобождения Беларуси. О закрытой части стратегии Василий Веремейчик рассказал в телефильме "Веремейчик: откровения боевика".

По его словам, открытая часть стратегии - это набор лозунгов, шаблонных вопросов-ответов без перечисления конкретных мероприятий. "Там есть часть про конкретное силовое давление на режим, но без конкретных мероприятий", - отметил он.

Василий Веремейчик:

"Мне известно о существовании закрытой части стратегии освобождения Беларуси, т.е. секретные протоколы, где уже перечисляются конкретные мероприятия, варианты развития событий. Это комплекс мероприятий, разработанных с помощью серьезных организаций, западных спецслужб, спецслужб Литвы, Польши и, конечно, СБУ, чтобы вооруженной силой занять определенную территорию Беларуси. Объявить, что она освобождена. Пригласить на эту территорию "законных" представителей "демократических" сил - Тихановскую, Латушко, а после обратиться к иностранным государствам, к соседям, к той же Польше, Украине за помощью и поддержкой".

По словам боевика, зайти могли с территории Украины с брестского направления - города Малорита. "Далее в рамках подготовки готовятся сами подразделения. Например, сам полк Калиновского. У каждого подразделения внутри есть своя задача. Соответственно прорабатываются первоочередные цели, цели второго порядка, логистика, кто куда заходит, кто какие цели в первую очередь берет под контроль. Проводится соответствующая подготовка: намечаются цели для минометных расчетов, артиллерии и так далее", - описал боевик.

Веремейчик отметил, что помимо западных спецслужб помогает СБУ, постоянно ведет мониторинг того, что происходит на границе. "Соответственно у них есть информация о любых приграничных районах. Конечно, спецслужбы Польши, Литвы, которые имеют наибольшую заинтересованность в информации из приграничных районов", - перечислил он.

В начале операции главное - это внезапность, незаметное сосредоточение войск и подразделений у границы и внезапный переход границы, рассказал он о плане. "Например, если мы берем Малоритский район, то это переход в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница (там были погранпереходы в сторону Украины). Подавляют сопротивление любых силовиков (милиции, пограничников). Скорее всего, есть какие-то части усиления Вооруженных сил. Цель: или подавить их, или связать боем, вступить в прямой огневой контакт в целях обеспечения беспрепятственного прохода основной группы", - отметил боевик.

С мирным населением, которое будет попадаться на пути, будут поступать по законам военного времени - не церемонятся, уверен он. "Заходит колонна около 120 человек личного состава с серьезной бронетехникой и с тяжелым вооружением. Задача - не задерживаясь, не вступая в огневой контакт, пройти, используя местность, дороги (зависит от ситуации), дойти до самого города Малорита и прежде всего занять конкретное здание, которое будет использовано как штаб для дальнейшего продвижения. Например, удобное расположение имеет Малоритская гимназия", - считает Веремейчик.

Удобное расположение в его трактовке - это окраина города, где рядом есть лесной массив плюс жилая высотная застройка.

"Группы, которые пойдут занимать РУВД, будут в военной форме или в милицейской форме (ВС Республики Беларусь или МВД), - рассказал боевик. - В рамках подготовки к реализации плана еще были собраны комплекты формы современной, настоящей. В целях маскировки эти группы будут, чтобы подойти вплотную, одеты в форму МВД. Я видел форму на складах".

Василий Веремейчик:

"Небольшие группы, по 3-5-10 человек, занимают инфраструктурные объекты: Белтелеком, вышка связи, заправки (т.е. запасы топлива, если есть какие-то топливные базы, то топливные базы также), ж/д вокзал, автобусная станция. Далее для обеспечения контроля над населенным пунктом выставляются блокпосты. Минимум 5 на въездах в сам город, выездах плюс ж/д вокзал, важные перекрестки. Блокпосты оборудуются серьезно, с техникой и тяжелым вооружением. Там намечаются точки для минометных расчетов, чтобы прикрывать важные направления".

"Безусловно, позовут иностранных журналистов, представителей других государств, которых надо будет встречать с уже готовым материалом. Во-вторых, собрать пикет в поддержку, показать благодарность жителей, показать, как раздается гуманитарная помощь, показать, что инфраструктура на данный момент действует. Соответственно, прибывая, иностранные журналисты увидят надписи на стенах: "Долой Лукашенко", "Слава ПКК". Дальше иностранцы прибывают к райисполкому, символика уже бела-чырвона-белая". Прибыли иностранные журналисты. Им надо показать во время проезда по городу поддержку, изменения", - описал ситуацию Василий Веремейчик.

Людей поставят перед фактом. "Вы же понимаете, идут военные действия. Тут пока что не до выборов и не до референдумов", - пояснил он.

"Цель же всего комплекса мероприятий - создать информационную бомбу, которая, с одной стороны, ошарашит все мировое сообщество жестокостью режима, трупами и так далее, а с другой стороны, покажет широкую народную поддержку изменениям, - сказал боевик. - Это позволит провести ограниченную интервенцию, оказать вооруженную поддержку, материальную поддержку, призвать всех граждан мира быть иностранными добровольцами, приезжать и помогать сражаться с преступным режимом и т. д. Т.е. цель, по сути, на внешнюю аудиторию", - подчеркнул боевик.

Василий Веремейчик:

"Если мы говорим про внутреннюю цель, то ввиду ограниченности сил и средств ПКК не способны ни занять, ни удерживать (занять еще возможно, но удерживать точно не способны), а тем более не способны развивать какое-то наступление самостоятельно. Могут приехать демократически избранные лидеры, запросить помощь, дальше какие-то иностранные добровольцы, бывшие военнослужащие стран НАТО. Большинство будет из Польши, Литвы, возможно, немцы, украинцы".

Сценарий похож на курский, очень много общих моментов, считает он. "В принципе тут сложно придумать что-то новое. Единственное можно отметить, что в Курске не был взят какой-то большой город, хотя бы областной, не было объявлено о создании какой-нибудь Курской народной республики. Т.е. не был достигнут успех, требуемый для этого, - считает Веремейчик. - Однако части того же РДК и Легиона свободы России заходили на территорию Курской области в составе".

Можно ли говорить, что в Курске оттачивали план, который готовили для Беларуси, поинтересовались мнением Василия Веремейчика.