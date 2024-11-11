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Богданов: Действующая система ценообразования доказала свою эффективность

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Действующая система ценообразования доказала свою эффективность. Об этом в программе "Главный эфир" заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

"Мы имеем управляемую инфляцию, мы добились того, что при этом ценовом регулировании магазинная полка обладает широким ассортиментом товаров, не испытали тех проблем, которые нам предрекали, что будет полупустая полка. На сегодняшний день все хорошо", - подчеркнул глава ведомства.

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Алексей Богданов:

"Любое регулирование необходимо постоянно совершенствовать. И время изменяется. Поэтому работа над поручением главы государства о совершенствовании системы ценового регулирования уже идет некоторое время, есть определенные наработки, которые будут обсуждаться на совещании у главы государства (по формуле справедливого ценообразования - При. ред.)".

Министр отметил, что и постановление №713 вырабатывалось коллегиально. Решение принималось на уровне специально созданной группы, в которую в том числе входил МАРТ. "Я думаю, что в таком же ключе будет вырабатываться и документ, который продолжит эту практику ценового регулирования, но в какой-то иной, возможно, форме", - предположил он.

По словам министра, нерационально было бы создавать систему, которая бы регулировала какой-то один сегмент рынка. Поэтому действующая система регулирует импортеров, производителей, оптовиков и торговлю. "Думаю, что в таком же ключе будет создаваться и новая система с трансформацией этих подходов в той или иной степени ", - считает глава ведомства.

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Отвечая на вопрос, отменят ли ценовое регулирование с принятием новой системы, министр подчеркнул, что необходимо попытаться увязать несколько важных идей. "Первое, необходимо сохранить выполнение прогноза инфляции. Сегодня это задача номер один. Если мы будем рисовать себе какой-то параметр и пытаться к нему идти без регулирования, мы можем получить то, что у нас инфляция будет вылетать за установленные параметры, - пояснил он. - Вторая важная часть - это то, что необходимо будет обеспечивать достойный уровень рентабельности для всех: и для производителей, и для торгового звена. Это необходимо для того, чтобы можно было рефинансировать свои затраты и вкладывать деньги в развитие, в модернизацию производств, новое оборудование, открытие новых торговых объектов. А производителям, конечно, развивать инновации и производить новые продукты. А для этого нужны средства, их надо зарабатывать. Поэтому, конечно, ключевые факторы - управление инфляцией, ростом цен и развитие производств, они должны будут совместиться в этом документе и позволять и тем, и этим развиваться и выполнять доведенные параметры".

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