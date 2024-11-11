Богданов о том, как ценовое регулирование убрало недобросовестных и ненужных посредников

"Откровенно скажу, что нареканий нет. Это было в самом начале, когда мы вводили эту систему, но за эти годы всем субъектам хозяйствования удалось приспособиться к этой системе, работать достаточно эффективно, сохранять уровень рентабельности. Может быть, не такой высокий, как хотелось бы некоторым, но в целом никто не разорился и с рынка не ушел, кроме недобросовестных и ненужных посредников, - отметил глава ведомства. - Вот действительно те, кого удалось убрать с рынка, это посреднические звенья. И многие торговые организации стали работать напрямую с производителями или непосредственно с импортером, исключая лишние звенья. Что, соответственно, конечно, снизило стоимость многих товаров".