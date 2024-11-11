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Богданов о том, как ценовое регулирование убрало недобросовестных и ненужных посредников
Как работает в Беларуси ценовое регулирование, есть ли нарекания от импортеров, от торговли, в программе "Главный эфир" рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.
"Откровенно скажу, что нареканий нет. Это было в самом начале, когда мы вводили эту систему, но за эти годы всем субъектам хозяйствования удалось приспособиться к этой системе, работать достаточно эффективно, сохранять уровень рентабельности. Может быть, не такой высокий, как хотелось бы некоторым, но в целом никто не разорился и с рынка не ушел, кроме недобросовестных и ненужных посредников, - отметил глава ведомства. - Вот действительно те, кого удалось убрать с рынка, это посреднические звенья. И многие торговые организации стали работать напрямую с производителями или непосредственно с импортером, исключая лишние звенья. Что, соответственно, конечно, снизило стоимость многих товаров".
Объединенные Арабские Эмираты также ввели запрет на рост цен на 9 товарных групп, обратил внимание глава ведомства. "И вот уже со 2 января такой механизм начал работать в их, казалось бы, рыночной стране. Поэтому, конечно, такие инструменты по управлению ценообразованием и сдерживанию инфляции нужны, - подчеркнул он, - поскольку сама по себе мировая обстановка нестабильная, экономика многих стран претерпевает серьезные трансформации".
По словам министра, внешний контур оказывает влияние на внутренний рынок Беларуси. Поэтому ценовое регулирование как мера управления и защиты от внешней инфляции показывает свою эффективность.
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