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Было ли недавнее землетрясение в Иране испытанием ядерного оружия - комментарий иранского журналиста
Было ли недавнее землетрясение в Иране испытанием ядерного оружия, в программе "Тренды" спросили у международного иранского журналиста Хаяла Муаззина.
"Это фейковые новости, распространенные сионистской пропагандой, чтобы подорвать международный авторитет Ирана", - сразу опроверг он. Журналист напомнил, что иранский духовный лидер вынес фетва, закон, которому все должны подчиняться, в том числе госслужащие.
По словам журналиста, эта фетва запрещает иранским чиновникам вести какие-то прямые переговоры с американской властью. "Мы общаемся только через посредников. Все должны подчиняться этой фетве", - пояснил он.
У духовного лидера также есть фетва, что использование ядерного оружия запрещено, отметил журналист. "Но здесь есть один важный момент. Мы видим, что сионистский режим не уважает никакие международные правила. Нужны конкретные шаги. На той неделе в парламенте Ирана около 30 депутатов обращались к аятолле Хаменеи, чтобы он рассмотрел эту фетву и принял решение об изменении. Мы видим, иранский народ, а также официальные лица требуют рассмотрения фетвы. Если сионистский режим сделает неразумные шаги, может быть, Иран в одностороннем порядке выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также фетва будет изменена аятоллой Хаменеи", - считает Хаял Муаззин.
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