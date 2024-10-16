Было ли недавнее землетрясение в Иране испытанием ядерного оружия - комментарий иранского журналиста

У духовного лидера также есть фетва, что использование ядерного оружия запрещено, отметил журналист. "Но здесь есть один важный момент. Мы видим, что сионистский режим не уважает никакие международные правила. Нужны конкретные шаги. На той неделе в парламенте Ирана около 30 депутатов обращались к аятолле Хаменеи, чтобы он рассмотрел эту фетву и принял решение об изменении. Мы видим, иранский народ, а также официальные лица требуют рассмотрения фетвы. Если сионистский режим сделает неразумные шаги, может быть, Иран в одностороннем порядке выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также фетва будет изменена аятоллой Хаменеи", - считает Хаял Муаззин.