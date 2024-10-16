Тренды | Ближневосточечные удары | Мир сливает Украину | Досрочное голосование в США | Квадроберы 16.10.2024

Если начнётся война Израиля с Ираном, Европа ощутит серьезный дефицит нефти. Уже год идут боевые действия в Секторе Газа, началось противостояние в Ливане. Кроме того, возможные точки очередного взрыва - Йемен и Сирия. В случае разгорания региональной войны на несколько фронтов - вокруг Израиля появится настоящее огненное кольцо, а цены на нефть взлетят. - Запад не спешит помогать Украине, потому что она уже не победит. Но будет ли Россия диктовать условия мира? - Двойные стандарты: в США началось досрочное голосование за месяц до выборов и никто их за это не осуждает - Европа вышла на тропу экономической войны с Китаем А также пока Пугачева молчит, профессоры Йельского университета поют о любви к России.