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Муаззин: Иран обладает новейшими технологиями, которые еще не были показаны миру

Муаззин: Иран обладает новейшими технологиями, которые еще не были показаны миру

Иран обладает новейшими технологиями, которые еще не были показаны миру. Об этом в программе "Тренды" заявил международный иранский журналист Хаял Муаззин.

По его словам, если начнется полномасштабная война, она станет катастрофой для сионистского режима. "Иран способен нанести удары не только по Израилю, но и по его союзникам, создав проблему на Ближнем Востоке, из которой они никогда не смогут выйти", - считает журналист.

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По его словам, если начнется полномасштабная война, она станет катастрофой для сионистского режима. "Иран способен нанести удары не только по Израилю, но и по его союзникам, создав проблему на Ближнем Востоке, из которой они никогда не смогут выйти. Сегодня как раз вышло интервью бригадного генерала, бывшего секретаря комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахима Ростами, который сделал заявление, что Иран обладает оружием мощнее ядерных бомб (прим. ред.), информация о котором не разглашается", - сказал журналист. 

После этого заявления, отметил Хаял Муаззин, можно быть уверенным, что у Ирана есть секретное оружие. "Если наши враги посмеют напасть на нас, они встретятся с новым иранским оружием, которое мы не показывали на военных учениях. Иран подготовил сюрприз для своих врагов", - отметил журналист.

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