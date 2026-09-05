Что подготовили Костюковичи ко Дню белорусской письменности - расскажем

5 сентября Костюковичи окунутся в атмосферу Дня белорусской письменности. Праздник обещает стать запоминающимся на встречи, презентации, события.

Расскажем, чем будет наполнена программа праздника.

День письменности

33-й по счету День письменности, и новая локация праздника - на этот раз Костюковичи. Райцентр считается литературной столицей Могилевского региона. 5 сентября он принимает гостей со всей страны.

По традиции программа праздника насыщенная. Старт будет дан торжественным вручением Национальной литературной премии. Украсит день открытие скульптурной композиции "Алесь и Алеся" по мотивам произведения Аркадия Кулешова, кстати, уроженца Костюковичей. Состоятся церемония специального гашения памятного конверта с оригинальной маркой, посвященного Дню письменности, презентация книг от Союза писателей Беларуси о Костюковичском крае, а еще гала-концерт республиканского конкурса юных читателей. Книга остается главным символом праздника.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Праздник обещает быть очень интересным и насыщенным, посвященным Дню белорусской письменности и тем традициям, которые соблюдаются уже на протяжении 33 лет. Этот фестиваль, единственный в стране, каждый год меняет свою столицу, и сейчас пройдет на высоком организационном уровне. Я погружен в этот праздник и в качестве организатора".

Денис Езерский

Наталья Осмоловская, председатель Костюковичского райисполкома:

"Капитальный ремонт нашего музея, где будет главная площадка для встречи гостей и для показа экспозиций, завершен. И конечно, все, что будет сделано в рамках мероприятия, будет подарком нашим жителям города. Поэтому всех ждем".

На протяжении двух дней будут работать павильоны издательских домов, главные библиотеки представят уникальные книги, познакомят с новинками. А еще пройдут встречи со знаменитыми писателями.

Фишкой нынешнего праздника станет презентация книг для детей, а еще - впервые - нейропроектов на фестивале прессы.

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