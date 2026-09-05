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Что подготовили Костюковичи ко Дню белорусской письменности - расскажем

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5 сентября Костюковичи окунутся в атмосферу Дня белорусской письменности. Праздник обещает стать запоминающимся на встречи, презентации, события.

Расскажем, чем будет наполнена программа праздника.

День письменности

33-й по счету День письменности, и новая локация праздника - на этот раз Костюковичи. Райцентр считается литературной столицей Могилевского региона. 5 сентября он принимает гостей со всей страны.

Костюковичи готовятся принять День письменности

По традиции программа праздника насыщенная. Старт будет дан торжественным вручением Национальной литературной премии. Украсит день открытие скульптурной композиции "Алесь и Алеся" по мотивам произведения Аркадия Кулешова, кстати, уроженца Костюковичей. Состоятся церемония специального гашения памятного конверта с оригинальной маркой, посвященного Дню письменности, презентация книг от Союза писателей Беларуси о Костюковичском крае, а еще гала-концерт республиканского конкурса юных читателей. Книга остается главным символом праздника.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Праздник обещает быть очень интересным и насыщенным, посвященным Дню белорусской письменности и тем традициям, которые соблюдаются уже на протяжении 33 лет. Этот фестиваль, единственный в стране, каждый год меняет свою столицу, и сейчас пройдет на высоком организационном уровне. Я погружен в этот праздник и в качестве организатора".

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Денис Езерский

Наталья Осмоловская, председатель Костюковичского райисполкома:

"Капитальный ремонт нашего музея, где будет главная площадка для встречи гостей и для показа экспозиций, завершен. И конечно, все, что будет сделано в рамках мероприятия, будет подарком нашим жителям города. Поэтому всех ждем".

На протяжении двух дней будут работать павильоны издательских домов, главные библиотеки представят уникальные книги, познакомят с новинками. А еще пройдут встречи со знаменитыми писателями.

Журналисты и блогеры ознакомились с промышленным и туристическим потенциалом Костюковичского района

Фишкой нынешнего праздника станет презентация книг для детей, а еще - впервые - нейропроектов на фестивале прессы.

Журналисты с помощью ИИ создали мультфильмы по мотивам белорусских произведений.

Разделы:

ОбществоМогилевская областьТуризм

Теги:

День белорусской письменностипраздники
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