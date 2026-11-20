Новый учебный год в Вооруженных Силах Беларуси начнется уже 1 декабря. В 2026 году он ознаменуется не просто очередным сбором командного состава, а открытием принципиально новой страницы о военном образовании.

Беспилотники, борьба с дронами, роботизированная техника, подземные позиции по тысяче квадратных метров - все это реалии современных конфликтов, а значит, чтобы быть готовыми к возможной войне, все эти тенденции должны применяться и при обучении личного состава.

На 227-м общевойсковом полигоне состоялся оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил. Открывал его министр обороны Беларуси Виктор Хренин. И первое, что прозвучало из уст генерала, это прямая отсылка к опыту современных конфликтов.

"Современные тенденции и развитие средств вооруженной борьбы показывает активное внедрение противоборствующими сторонами в Украине новых технологий, позволяющих вести бесконтактные боевые действия с применением различных инноваций как для ведения разведки, нанесения огневого поражения, так и в интересах перемещения людских и материальных ресурсов. Здесь же вопросы подготовки к применению общевойсковых подразделений. Подразделения разведки, связи, тылового и технического обеспечения мобильных огневых групп, в том числе при повсеместном использовании беспилотных авиационных комплексов и роботизированных платформ", - подчеркнул глава оборонного ведомства Беларуси.

Ключевое слово - "повсеместное", именно поэтому сбор был построен не как лекция, а как показ. На учебных местах офицерам демонстрировали современные подходы к обучению войск - от одиночной подготовки до слаживания подразделений.

Особое внимание уделили подготовке специалистов войсковой ПВО. Офицеры наблюдали за восстановлением навыков экипажей и расчетов, обслуживающих зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", зенитно-ракетно-пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Но борьба с дронами - это не только ПВО, но и обучение стрелков, пулеметчиков, снайперов действиям против воздушных целей и работа подразделений связи в условиях радиоэлектронной борьбы.

Показательно, что на учебных местах офицерам демонстрировали не только средства поражения, но и методику подготовки личного состава для эффективного выполнения задач с использованием различных типов БПЛА. Проще говоря, учили применять и уничтожать дроны. Роботизированная техника перестала быть экзотикой. На сборе продемонстрировали возможности ремонтных подразделений, которые возвращают в строй не только классическую бронетехнику, но и роботизированные комплексы. Специалисты делились опытом ремонта такой техники в боевых условиях, а это совершенно иной уровень инженерной подготовки.

"Инженерные войска обучаются, чтобы стремиться к сохранению жизни людей по максимуму, где наиболее высокая опасность поражения человека (выполнение операций со взрывоопасными предметами, боевое и гуманитарное разминирование местности). Учатся использовать беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические комплексы, ремонтировать их, изготавливать", - отметил замначальника отдела управления войск Генштаба ВС Беларуси Сергей Башкевич.

Но без классики военного ремесла и сегодня никуда. В программе остается подготовка экипажей, саперов, маскировщиков и других специалистов, а также наладка тяжелых механизированных мостов, гусеничных минных заградителей, путепрокладчиков. Инженерные подразделения отработали задачи с активным применением роботизированных комплексов.

Отдельный блок - повышение мобильности подразделений с использованием мотоциклов, квадроциклов и багги. Этот опыт, подчеркивают военные, напрямую взят из зоны специальной военной операции.

Одна из самых заметных инноваций - заглубленные учебные классы. Часть занятий на полигоне проводилась именно там. Это не дань моде, а суровая необходимость - современные средства поражения и дроны-камикадзе делают открытые позиции уязвимыми.

В заглубленных классах изучают методику, организацию связи, оборудование пунктов управления, развертывание узла связи, командного пункта механизированной бригады.

Позиции под землей сегодня - это настоящие казармы, представляющие собой позиции площадью несколько десятков квадратных метров. Здесь есть спальные места, место для руководящего состава и столовая - все для того, чтобы безопасность личного состава была на самом высоком уровне, и они были защищены от возможных атак с воздуха. Здесь же имеются пункты приема и распределения нового пополнения, места размещения, питания и медицинских пунктов. Есть даже баня и хлебопекарня. Подземная инфраструктура становится полноценным элементом боевой подготовки, поэтому в скором времени такие позиции могут появиться в Вооруженных Силах на всех учебных полигонах.

"Объект оборудовался в течение двух месяцев силами батальона материального обеспечения. Общий размер составляет до 1,5 тыс. кв. м. Общий объем земляных работ - до 6 куб. м. Глубина составляет до 4,5 м подготовленных блиндажей и ходов. Было оборудовано семь блиндажей и до 700 м подземных ходов", - рассказал начальник 2-го управления штаба тыла Министерства обороны Беларуси Вадим Степук.

Вадим Степук

Еще одно большое событие под знаком "У" случилось в Вооруженных Силах в Борисовском районе. На полигоне "Белая лужа" состоялось торжественное открытие обновленного учебного центра Военной академии. Там построено четыре жилых и один штабной модуль с автономным отоплением, созданы парк учебно-боевых машин, вододром для отработки вождения БМП с преодолением водных преград, специальная трасса для тренировок по пилотированию FPV-дронов, район огневых позиций артиллерии для стрельбы прямой наводкой из гаубиц Д-30 и закрытых позиций из миномета. А еще спортивная площадка с футбольным полем, беговыми дорожками и полосой препятствий. Но главное не бетон и металл, а подход.

Министр обороны подчеркнул, что более 70 % учебного времени теперь занимает практика. Десятилетия назад львиную долю программ занимала теория. Сегодня все наоборот.

Play Специальный репортаж | Новый арсенал: как Беларусь готовит армию будущего Война дронов и роботизированных комплексов уже стала реальностью современных конфликтов. На полигоне под Минском прошли масштабные испытания перспективных образцов вооружения, созданных белорусскими разработчиками. В "специальном репортаже" - эксклюзивные кадры испытаний: наземные беспилотные платформы, роботы-саперы, реактивные системы и ударно-разведывательные БПЛА в действии. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и военные эксперты объяснили, как меняется тактика ведения боя, почему будущее за автономными системами и как новые технологии защитят рубежи страны.

Недавно были подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2025-2026 учебных годах и определены задачи на следующий.

Повышение уровня боевой готовности подразделений, в первую очередь имеющих сокращенные сроки готовности на направлениях возможной эскалации.

Реализация комплекса мероприятий строительства и развития армии, включая формирование новых подразделений и внедрение высокотехнологичных средств, в том числе противодействия высокоточному оружию, беспилотникам и информационным атакам.

Подготовка органов военного управления и войск.

Подготовка офицеров.

Поддержание техники в состоянии боеготовности.

Повышение уровня престижа военной службы и укомплектованности военными кадрами.

Одно из самых актуальных направлений - набор в операторы беспилотников.

Александр Васякин, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС Беларуси:

"Мы набираем для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов молодых людей возрастом до 35 лет. Люди, увлекающиеся компьютерными играми, показывают хорошие результаты при управлении дроном и при выполнении боевых задач, поэтому мы интересуемся об этом у кандидата. Важный аспект - техническое состояние дрона и его обслуживание. Люди, имеющие технический склад ума, также находятся в приоритете для отбора в операторы БПЛА".

Александр Васякин

Только за 2026 год на вооружение принято более 80 образцов различной техники. В войска поступило более десятка тысяч образцов для эксплуатации и обучения, и все это требует подготовленных офицеров. Именно под эту задачу был реконструирован учебный центр в Белой луже.

Следующий учебный год в Вооруженных Силах объявлен Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиационным комплексам. И это не просто лозунг, а ответы на вызовы времени. Беспилотники, роботы, подземные классы и вододромы - это не футуристические картинки, а сегодняшний день белорусской военной школы. Армия вынуждена перестраиваться под новые формы войны, и главным адресатом этих перемен является офицер - тот, кто сможет действовать нешаблонно, быстро принимать решения и беречь солдата.