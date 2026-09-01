Эффект ШОС: как глобальная стратегия превращается в реальные проекты и уверенность в завтрашнем дне

Бишкек встречает осень юбилейным саммитом ШОС. Организации исполнилось 25 лет. Но для Минска эта встреча особенная не только из-за круглой даты.

Если на встрече в Астане в 2024-ом Беларусь де-юре зафиксировала свой статус полноправного члена "шанхайской семьи", то нынешний саммит - это заявка на реальное лидерство в формировании евразийской повестки и возможность показать, какую практическую роль страна намерена играть внутри организации.

Путь от регионального объединения до глобального полюса силы. В 1996 году Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан создали механизм "Шанхайской пятерки", чтобы укрепить доверие в военной сфере и снизить напряженность в приграничных районах. Четверть века назад - в 2001 - к "пятерке" примкнул Узбекистан, 15 июня в Шанхае была подписана декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня ШОС - крупнейшее трансрегиональное объединение в мире. В организацию входят 10 государств: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще десятки стран взаимодействуют с организацией в качестве наблюдателей и партнеров по диалогу. В их числе Азербайджан, Египет, Катар, Лаос, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция.

Сергей Дик, аналитик:

"На совещании Совета глав государств - членов ШОС выступил Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, который в своей речи обозначил, на мой взгляд, очень важный тезис о том, что на сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества является одной из основных опор стабильности на всем Евразийском регионе. И его слова, на мой взгляд, имеют очень большое значение, поскольку в данный момент, несмотря на санкционное экономическое давление, информационное, политическое, дипломатическое, Шанхайская организация сотрудничества является одним из основных центров многополярного мироустройства в Европе, Азиатском регионе".

Сегодня ШОС - весомый политический и экономический монолит. Общая территория стран составляет 36 млн кв. км. Это примерно 65 % территории Евразии. В странах объединения живет почти половина населения нашей планеты – 42 %. По данным Всемирного банка, совокупный номинальный ВВП по итогам 2025 года составил почти 27,5 трлн долларов. Это примерно четверть от общемирового ВВП.

Огромные рынки, ресурсы и технологии. Ожидается, что объем взаимной торговли между странами ШОС по итогам 2026-го достигнет 720 млрд долларов. Что означает этот юбилейный саммит конкретно для белорусской экономики?

В первую очередь это окончательный слом западной логистической и финансовой блокады. Организация прямо сейчас формирует независимую финансовую архитектуру, основанную на валютном суверенитете.

Для Беларуси, как экспортно ориентированного государства, это действительно важный механизм. Минск, в свою очередь, предлагает партнерам уникальный транзитный потенциал, мощную промышленную базу и передовые компетенции в сфере продовольственной безопасности. Фактически Беларусь выступает стратегическим транспортно-логистическим и экономическим звеном ШОС на ее западном фланге.

Павел Кухаркин, журналист (Россия):

"Несмотря на политические игры, все там сейчас дискуссии, все, что происходит в мире, ШОС остается открытой площадкой, остается открытым и новым участникам. И это очень важно, потому что, по сути, сейчас это одна из немногих таких организаций, объединений, которые выступают и показывают реальность многополярного мира, к которому стремится абсолютное большинство стран. Причем это не только зацикливается на уровне экономики".

Важно отметить, что ШОС не является союзом, направленным против других государств и регионов. Основой организации стал так называемый шанхайский дух - взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение многообразия цивилизаций и стремление к совместному развитию.

Подходы ШОС кардинально, на глубинном уровне отличаются от логики того же Североатлантического альянса. Пока НАТО накачивает оружием границы, разжигает конфликты и мыслит парадигмами холодной войны, Шанхайская организация предлагает концепцию неделимой безопасности.