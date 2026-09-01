Лидеры ШОС по итогам саммита в Бишкеке подписали 28 документов

В Бишкеке продолжает работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимает участие белорусский лидер.

Главы государств ШОС утром 1 сентября прибыли в конгресс-холл Ырыс Ордо. Напомним, в Шанхайскую организацию на правах участниц входят 10 стран: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь.

Саммит ШОС в Кыргызстане

Сегодня ШОС переходит к реализации стратегии развития до 2035 года. Ключевые темы саммита: региональная безопасность, экономическое сотрудничество, искусственный интеллект и его применение. Кроме 10 государств-членов, 2 страны имеют статус наблюдателя, еще 15 - партнеры по диалогу. 3 млрд 400 млн человек проживают на территории государств "десятки", что превышает 40 % населения планеты. 23 % мирового ВВП формируют именно страны ШОС.

Президент Кыргызстана поприветствовал глав государств - членов ШОС и объявил саммит открытым. Президент Беларуси в своем выступлении назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из важнейших опор стабильности в Евразии. А также заявил о необходимости формирования новой архитектуры безопасности на этом пространстве.

Лукашенко о новой архитектуре безопасности Евразии

"Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление - это реалии сегодняшнего дня. В арсенале "сильных мира сего" уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь с рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в Беларуси состоится Контртеррористический форум. Мероприятие пройдет в новом формате - с совместными учениями государств - членов ШОС и СНГ.

"Также приветствуем скорейший запуск Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и Антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла - терроризм, сепаратизм, экстремизм", - констатировал Александр Лукашенко.

Экономический суверенитет Евразии

В числе важнейших направлений работы Александр Лукашенко назвал экономику. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств ШОС.

"Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы все ждем, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что Беларусь твердо поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС, чтобы придать дополнительную устойчивость экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона.

"Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами", - сказал глава белорусского государства.

"Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства организации", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер предложил запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.

"Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай - ШОС в области применения искусственного интеллекта", - подчеркнул он.

Лидеры ШОС подписали ряд документов

И практический результат первой части саммита - церемония подписания. Лидеры ШОС по итогам утвердили 28 документов. Среди них и Бишкекская декларация 25-летия организации.

На полях саммита Президент Беларуси провел встречу с президентом Лаоса. Александр Лукашенко призвал начинать более интенсивную работу между двумя странами. Беларусь готова расширять сотрудничество по самым разным направлениям.

"Что касается Лаоса, нам есть что предложить вашей стране, особенно на этом этапе развития. Как машиностроительная страна мы готовы работать с вами не только в области торговли машиностроительной продукции, но и создавать совместные предприятия на основе кооперации. Знаю, что в определенных продуктах питания нуждается ваша страна - мы также готовы в этом участвовать. Наряду с передачей наших технологий мы готовы обучить ваших специалистов нашим технологическим процессам. Словом, закрытых тем у нас в сотрудничестве нет, начиная от сельского хозяйства, продуктов питания и заканчивая военно-промышленным комплексом. Мы готовы в этом плане с вами работать", - от метил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко в кулуарах сегодня встретился с зарубежными лидерами. Глава белорусского государства пообщался с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Лидеры в неформальной обстановке беседовали перед началом саммита.

Продолжается работа в формате "ШОС плюс". Здесь кроме постоянных членов участвуют государства-наблюдатели, приглашенные гости и главы международных организаций.