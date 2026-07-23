Любые политические процессы в любой стране, и прежде всего в Украине, складываются из многих факторов. Эта страна однозначно подвержена внешнему влиянию.

Помимо ключевых игроков стран Запада и США, сам Владимир Зеленский борется за власть и пытается сделать свою фигуру доминантной. Проще говоря, ведется внешний диктат со стороны Запада в борьбе с коррупцией, регулировании финансовых потоков и апробировании новых фигур, которые в дальнейшем будут выстроены на политической арене, и борьба Зеленского за ключевую ставку как лидера нации.

В СМИ активно обсуждают смещение с должности популярного в Украине министра обороны Михаила Федорова и конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, которые усилили противоречия внутри военного и политического руководства страны на фоне решения о новых объемах западной военной помощи киевскому режиму. Кадровое решение не осталось незамеченным и на Западе. В Брюсселе в связи с этим возникли вопросы, а в крупнейших западных медиа вовсю стали критиковать Зеленского. Внезапная рокировка политических фигур вызвала народный бунт, а многочисленные акции протеста развернулись в Киеве и других городах.

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Зачем руководство "незалежной" расчищает политическое поле Украины, ответил политолог Никита Беленченко в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Он обратил внимание, что любая западная помощь регулируется определенными требованиями. И главное, выдвигаемое Украине на протяжении последних 20 лет, - борьба с коррупцией, а также отсутствие участия этой страны в организованной преступности и таких транснациональных преступлениях, как, например, миграция. Запад диктует условия, необходимые для выделения финансовой помощи, и борьба с коррупцией - ключевое.

quote За последние два года в результате коррупционных действий Запад потерял, а Украина в лице личных активов приобрела порядка 1 млрд долларов США. Никита Беленченко

А отставка является показом Западу попыткой бороться с коррупцией такими методами. Зеленский, пожалуй, лишь усыпил бдительность Запада обещания таких огромных средств, а теперь все переросло в политический шторм.

"Это тактика Украины, она действует на протяжении многих лет. Они усыпляют бдительность путем принятия законодательных актов либо конкретных действий, которые в дальнейшем не приводят к ожидаемым последствиям. Запад диктует, требует декларирования расходов парламентариев и введения этого в уголовную ответственность. Они вводят, но никакого наказания для парламентариев нет. Вот и получается фикция", - констатировал политолог.

К слову, министров меняли и раньше, после чего были и более громкие скандалы. Но последние спровоцировали уличные акции, тревожные статьи и комментарии Брюсселя.

"Если говорить о внутренней ситуации, то у общества возрастает недовольство непопулярными решениями, принятыми украинским руководством. В Украине особое недовольство вызывают действия ТЦК, именно они приводят к "картонному Майдану". Но и внешнее вмешательство здесь тоже имеет место быть - за счет него люди пытаются апробировать новые фигуры на политической арене Украины", - выразил точку зрения Никита Беленченко.