Марокко "наказало" Санчеса? Кто и зачем спродюсировал миграционный взрыв в Сеуте

Кризис в испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки обернулся миграционным взрывом. За сутки со стороны Марокко в Шенгенскую зону прорвались около 60 тыс. мигрантов.

Десятки человек при попытке незаконно пересечь границу по морю погибли. Вместо европейской солидарности и единства последовали нападки на Мадрид и решительные меры соседей - Италия закрыла воздушные и морские границы, Франция усилила пограничный контроль, а Испании вовсе пригрозили выходом из Шенгенской зоны. Что спровоцировало внезапный массовый прорыв границ, и кто решил заработать на нелегалах политические очки, разбирался в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком" политический эксперт Андрей Кривошеев.

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Испанская программа по легализации мигрантов и июльское решение Верховного суда Испании по отмене немедленной депортации стали одними из основных факторов рекордного наплыва мигрантов. По новому законодательству, во-первых, люди, попадающие на континентальную территорию Испании по морю, не могут быть немедленно депортированы. Во-вторых, безумное решение правительства премьер-министра Педро Санчеса о легализации более чем 500 тыс. нелегалов разлетелось, как молния, до всех стран Северной Африки, и мигрантская среда использовала этот шанс для проникновения на континент.

quote Ситуация в Сеуте - результат безобразного административного государственного управления, соединившееся с наследием всех прошлых неуместных политических решений. Андрей Кривошеев

По словам политического эксперта, политика открытых дверей проваливается регулярно, начиная с 2005 года. "Люди, проникающие на территорию Евросоюза, выбирают страны с максимальным социальным пакетом и не хотят работать, как это подразумевалось теми, кто "спродюсировал" миграционную реформу и политику открытых дверей. Они хотели рабочих рук, новое рабовладение, а получили людей, которые живут на социальные дотации и ухудшают и без того тяжелое положение в ЕС", - подчеркнул он.

Конечно, нарратив о якобы открытой границе и широкое освещение в СМИ и соцсетях этого предложения могли заманить людей из Марокко на границу, ведь человек рискнет всем, в том числе утонуть в Средиземном море и попасть в натуральное рабство, если его страну бомбят или на ее территории проводят казни внесудебные банды. К сожалению, констатировал гость проекта, медийный образ Европы, активно поддерживающийся либерал-фашистскими и леволиберальными СМИ, влияет, но гораздо в большей степени влияют судьбы добравшихся до стран Европейского союза, кто уже "лег" на социальные пособия и кому прощаются тяжкие преступления - изнасилования, разбои, грабежи. "Слухи и сплетни работают, к сожалению для журналистов, гораздо в большей степени, чем профессиональные СМИ", - заметил Андрей Кривошеев.

Андрей Кривошеев

По его мнению, миграционный кризис в Сеуте был отчасти флешмобом. К слову, издание The Daily Telegraph уверяет, что в этой ситуации есть чей-то след. Марокканские чиновники недовольны Педро Санчесом из-за его стремления к газовым сделкам, соперничающим с Алжиром.

"Кстати, исходя из национальных интересов, Испании выгоден алжирский транзит газа. Она хочет заручиться долговременными, не самыми дорогими с точки зрения ЕС поставками альтернативного газа. Марокко это злит. Но Мадрид в противном случае мог попасть в прямую зависимость от Франции, континентальной Европы в целом, где расположены крупные биржи, поэтому, выбирая из двух зол, Санчес принял с точки зрения суверенной экономики правильное решение, но не просчитал политические риски и не просчитал, что ему за это могут отомстить. И отомстили", - считает Андрей Кривошеев.