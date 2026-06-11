Вспомнили эпоху колониализма? Зачем США и ЕС делят Африку заново

Для бедного населения Африки происходит сокращение программ помощи. Несколько африканских стран отказываются сами от американской помощи, возмущенные требованиями администрации президента США Дональда Трампа предоставить доступ к месторождениям полезных ископаемых в обмен на жизненно важные лекарства, пишет Wall Street Journal.

Почему возникла такая антипатия со стороны США, и на что направлен расчет Трампа, ответил эксперт-практик по Африке Евгений Подгорный в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

"Америка может вмешиваться в зарубежные дела, проводить любые стратегии, главное, чтобы было хорошо американским корпорациям и было снижение нагрузки на бюджет в виде международной финансовой помощи. Мы знаем о нефти в обмен на продовольствие. Естественно, страны, в частности ЮАР, не вписывающиеся в стратегии и интересы США, не будут поддерживаться Америкой. Все очень просто и прагматично", - объяснил собеседник.

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Но главное в этой ситуации - получится ли у Африки возражать США, ведь речь шла о месторождениях полезных ископаемых. И этот ресурс находится на территории конкретного государства. Дальше воля государства, как себя повести - поддаться или нет. Инвестиции это всего лишь инструмент, при помощи которого можно развивать те же месторождения и инфраструктуру. Как правило, африканцам хорошо удается лавировать между крупными и средними игроками и выстраивать независимую политику, направленную на благосостояние стран континента.

Помимо США, внимание на Африку переключили и западные институты. В интервью глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС пересматривает свой подход к странам Африки, стремится занять позицию предпочтительного партнера на фоне растущей конкуренции со стороны США, Китая и России. Но ведь именно для Запада Африка всегда была источником наживы. И, к сожалению, европейские нарративы в Африке сегодня хорошо работают. Осталось там и колониальное наследие.

Евгений Подгорный:

"Один из европейских лидеров сказал, что колониальный режим и наследие мы должны рассматривать не как преграду, а как некое преимущество в выходе на африканский континент, имея уже европейские системы, заложенные в образовании, некоторые административные процедуры, инфраструктуру. Стипендиальная поддержка, направленная на отток лучших умов из Африки, инвестиции, направленные на получение контроля над природными ресурсами, - все это происходит на подготовленной почве. Пусть эта почва историческая, но она уже есть, и им гораздо проще, чем тому же Китаю, США или другим игрокам".