Мир, цены, зарплаты: третья часть социсследования показала, что волнует белорусов больше всего

Третья часть масштабного соцопроса затронула такие тонкие материи, которые не всегда попадают в официальные сводки, однако всегда определяют настроение общества. Если просто, это то, что люди обсуждают между собой на кухне, в очереди.

Первая часть социсследования была про социально-экономическое развитие, вторая - про общественно-политическое: доверие, безопасность, счастье. Ну а третья про повестку дня, которую белорусы считают важной. Первые две части отвечали на вопрос "как мы живем?", а третья отвечает на вопрос "что нас волнует?" Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Пожалуй, главная тема третьей части соцопроса - "какие вопросы для себя вы считаете наиболее актуальными?" То есть, что для вас по-настоящему важно. Ответ "мир и безопасность" занял первое место с огромным отрывом - 55 %. Мирная жизнь, как воздух, пока она есть, о ней не думаешь. Второе место, чуть более 41 % - "инфляция и цены". Это то, что волнует каждый день. Это здоровая иерархия: сначала, чтобы не было войны, потом, чтобы хватало на хлеб. Третье место - "зарплата". Здесь интересный нюанс: у молодежи 18-30 лет этот вопрос стоит на первом месте - 51,3 %, а у старшего поколения только 46,7 %. Запрос на рост доходов есть, и государство его видит.

"Говоря об исследовании, проведенном коллегами из Института социологии, необходимо в первую очередь отметить качество социологической выборки. Респонденты, представлены из всех регионов Беларуси, примерно равномерно распределены относительно их гендерного и возрастного состава. Что касается результатов проведенного исследования, то здесь их ценность состоит в том, что они подтвердили наши теоретические догадки. На вопрос относительно взаимоотношения с соседями предсказуемо народ, чей гимн начинается со слов "Мы, белорусы, мирные люди", ответили, что предпочитают мирное решение вопросов, связанных с военными конфликтами. Это не удивляет", - отметил политический эксперт Антон Синковец.

Что интересно, ответ на вопрос "что для вас важно?" - это карта приоритетов. Если мир и безопасность - фундамент, то инфляция и зарплата - двигатель.

А вот одно из качеств жизни - "жилье и медицина". Четверть назвали доступность жилья своим приоритетом. Это не так и много, то есть вопрос квадратных метров не стоит в Беларуси остро. И это в основном молодые люди - почти 50 %. Это вполне естественно для тех, кто только начинает самостоятельные шаги, перекоса нет.

Пятое место, 24,2 % назвали "кибер- и телефонное мошенничество" актуальным вопросом. И это выше, чем медицина и пенсии. Вдумайтесь, белорусы опасаются больше звонка с незнакомого номера, чем очереди в поликлинике или то, что не смогут прожить на пенсию. И это говорит о социальных достижениях и гарантиях.

"Тарифы ЖКУ" выбрали 15,2 %, ниже, чем можно было ожидать. Это хороший знак, значит, не бьют по карману. Ну и внизу списка остались экология, образование, коррупция. Что это говорит о стране? Что с этими вопросами все на должном уровне для большинства.

Теперь про то, что некоторым на Западе не понравится. 63,8 % белорусов доверяют государственным СМИ, это большинство. И это не стагнация, это рост. Объяснение простое и честное: в эпоху фейков люди хотят правды, достоверной, объективной, содержательной информации. Именно за ней они и идут к государственным СМИ не потому что альтернатив нет, а потому что доверяют. Но самое интересное не общая цифра, а география. В самой западной Гродненской области доверие выразили 87,6 % опрашиваемых. Феномен, который резко выделяется на фоне остальных регионов.

"На тот регион, как ни на какой другой, очень сильно давят наши соседи информационно и давят, к сожалению, своей недостоверной информацией, и это я очень мягко говорю. И большинство людей там, знают и говорят по-польски. И они могут сравнить информацию наших СМИ и то, что идет оттуда. И вот это сравнение еще более подчеркивает выгодность реалистичной правдивой позиции белорусских государственных СМИ. Поэтому эта цифра по Гродненской области вполне объяснима", - заявил министр информации Беларуси Дмитрий Жук.

А как белорусы получают информацию? Здесь картина, которая опровергает миф о тотальном телевидении в Беларуси. Интернет и ТВ идут ноздря в ноздрю - 57,4 % против 52,3 %. Это не победа одного над другим, это баланс, люди комбинируют источники: утром новости в телефоне, вечером выпуск по ТВ. И, наверное, это вполне устойчивая модель. 48,4 % используют социальные сети и мессенджеры, 44,1 % - личное общение с семьей, друзьями и соседями, 17,5 % - пресса, почти 10 % - радио. В городе и на селе разные привычки: интернет-источники более востребованы среди городского населения, а вот сельские жители чаще отдают предпочтение телевидению.

Есть народы, которые делят мир на "своих" и "чужих", а есть те, кто не делит. Белорусы из вторых. Мы - это про умение жить рядом, а не воевать против. И это, пожалуй, тоже ценный ресурс, который есть у страны, вроде нефти, газа, транзита. 92,6 % белорусов согласны, что надо поддерживать хорошие отношения со всеми странами, независимо от существующих противоречий, против всего 6 %.

Еще это осознанная позиция народа, который видел войны, разделы, оккупации и прекрасно понимает, конфликт - это всегда несчастье. Беларусь выбирает понимание, потому что хорошо знает цену войне, чтобы играть в геополитические авантюры. Мы хотим дружить со всеми, от Вашингтона до Пекина.

Покупки, та сфера, где цифры рисуют картину, которая одновременно и успокаивает, и интригует. Белорусы прагматики. 95,1 % покупают продукты питания в магазине, на рынке - 15,5 %, на маркетплейсах - 4,7 %, в интернет-магазинах - чуть более 4 %. То есть наши люди хотят видеть товар в руках и выбирать, посмотреть, пощупать, взвесить. Но среди молодежи 18-30 лет 6,3 % покупают продукты на маркетплейсах, почти 6 % - в интернет-магазинах. Это в 1,5 раза выше среднего по стране.

Магазин держит удары в случае с косметикой и бытовой химией, почти 78 % совершают покупки там, на маркетплейсах втрое меньше, в интернет-магазинах - 11,5 %, на рынке - 5 %. Здесь онлайн уже не гость, а полноценный игрок. Почему? Потому что шампунь не надо нюхать, порошок не надо пробовать на вкус, достаточно знать бренд и сравнить цены.

"В последнем социологическом опросе наибольший интерес представляет приверженность жителей Республики Беларусь традиционным товаропроводящим сетям - это классические магазины. Несмотря на появляющуюся альтернативу в виде маркетплейсов, способов электронного приобретения товаров, все-таки подавляющее большинство наших сограждан пользуются этими классическими товаропроводящими сетями в части приобретения продуктов, напитков, средств персональной гигиены, одежды. И эти проценты - это такой серьезный маркер для понимания и восприятия нашими гражданами вариантов приобретения товаров первой необходимости. Это, соответственно, четкий сигнал по выстраиванию этой инфраструктуры по обеспечению товарами народного потребления, поскольку многие из них являются социально важными товарами. И в этом смысле, конечно, нужно на такие запросы граждан реагировать абсолютно четко и обеспечить доступность магазинов в их классическом восприятии", - сказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

За одеждой и обувью 70 % снова идут в магазин, на маркетплейсы чуть более трети белорусов, 21 % выбирают рынок. И снова молодежь впереди: 54,7 % покупают аксессуары и украшения на маркетплейсах, 30 % - в интернет-магазинах. Молодежь уже не идет в торговый центр за футболкой, а открывает приложение. Скоро магазинам придется бороться за покупателя, не ценой, так опытом.

При покупке бытовой техники и гаджетов почти 68 % выбирают магазин. Но сеть нагоняет, второе место - интернет-магазин, третье - маркетплейсы. Если объединить, то здесь онлайн-покупки составляют больше 40 %. И молодежь снова все чаще доверяют экранам. Ну а в целом белорусы не выбирают жестко между "купить здесь" или "заказать там", они делают и то, и другое. Маркетплейс - новая привычка. И вместе они создают удобную среду, в которой белорус чувствует себя комфортно.

Логично спросить и про мобильный интернет. Почти 60 % белорусов в целом положительно оценивают его качество. У 18,7 % все загружается быстро и проблем не возникает, еще 40 % говорят, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно, и почти каждый четвертый говорит, что периодически скорость падает. Еще 8,5 % - это те, кто охарактеризовал соединение как постоянные обрывы и низкая скорость, пользоваться невозможно. Оказывается, чаще всего недовольство качеством мобильного интернета выражает опять-таки молодежь. Среди респондентов 18-30 лет на варианты "периодически скорость падает" и "постоянные обрывы" указали почти половина.

Теперь о хорошем. Государство не сидит сложа руки, с начала 2026 года в Беларуси построено 900 базовых станций мобильной связи. Всего за год инфраструктурный оператор планирует построить около 2,1 тыс. станций, причем более 60 % из них - в сельской местности. За 10 лет сеть выросла со 147 базовых станций до более чем 8 тыс.

"Что греха таить, безусловно, в каких-то малонаселенных пунктах могут быть белые пятна и перебои со связью. Все-таки надо понимать, что мобильная связь - это комплекс очень дорогостоящих и технически сложных мер, к каждой базовой станции нужно подвести оптоволокно, энергоснабжение и так далее. Зачастую это связано с вопросами землепользования и прочими. Также отдельным вопросом мы взаимодействуем с БЖД для того, чтобы связь внутри поездов также обеспечить. Мы видим все нарекания наших пользователей, мы стараемся максимально оперативно на них реагировать, но, безусловно, с учетом сложностей и дорогостоящего оборудования, необходимо определенное время для того, чтобы реализовать все наши планы", - пояснил министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский.

Итак, данные говорят, что белорус - это человек, который знает цену миру и цену деньгам. Он ставит тишину и безопасность выше всего не потому, что наивен, а потому, что понимает простую вещь: без мира не будет ни зарплаты, ни жилья, ни будущего. Но он не витает в облаках. Цены, зарплата, жилье - это то, что болит у него каждый день.

Молодой белорус хочет зарабатывать и иметь свои стены жилья. Он доверяет своим СМИ, но он ищет информацию в разных источниках. Он за диалог со всеми странами, но не за растворение в них. Он покупает продукты в магазине, но одежду все чаще заказывает онлайн. Он не идеалист и не пессимист, он прагматик, который хочет, чтобы завтра было не хуже, чем сегодня.

Пока одни страны меряются ракетами, белорусы меряются здравым смыслом. Запомните эти цифры и тезисы, они неплохо описывают наше нынешнее общество.