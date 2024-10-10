"НЕскучные НЕлекции" и "Знаковые встречи": где в Молодечно можно будет пообщаться с космонавтами

О "НЕскучных НЕлекциях", "Знаковых встречах" и первой точке "Марафона единства" рассказала руководитель рабочей группы по подготовке акции "Марафон единства" Анна Лукашенко в "Актуальном интервью".

Как сказала гостья интервью, "НЕскучные НЕлекции" - это проект, который реализуется для учащихся колледжей Министерством образования в рамках "Марафона единства". "Как правило, в каждом городе охватывается два, а иногда и три учебных заведения. Например, в Молодечно, я могу это уже анонсировать, будет участвовать заместитель министра образования Петруцкая Екатерина Александровна. Также мы приглашаем туда молодых артистов", - отметила она.

Еще один проект в рамках акции - "Знаковые встречи" - будет проходить в каждом городе. Первой точкой станет Молодечно. Туда приедут космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская и космонавт, уроженец Беларуси, Герой России Олег Новицкий. "К слову, у Олега в этот день будет день рождения. И будет возможность сказать ему какие-то хорошие слова", - обозначила руководитель рабочей группы по подготовке акции.

"Патриотизм - это модно". Как и для чего появился "Марафон единства" Республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства", которая охватит все регионы Беларуси, стартует в Молодечно уже 11 октября 10.10.2024 17:26

По словам Анны Лукашенко, проект подразумевает нестандартное, неформальное общение в нестандартных, неформальных условиях. В Молодечно этим местом стал железнодорожный вокзал.

Встречи с гостями не будут ничем ограничены: можно задавать вопросы, фотографироваться, брать автографы. Будут предусмотрены и небольшие подарки активным участникам проекта.