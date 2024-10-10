Как "Марафон единства" объединит города Беларуси? 10.10.2024

Какая основная идея "Марафона единства" и что он символизирует для белорусского общества? Об этом рассказала Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции "Марафон единства". • Какая основная идея "Марафона единства" и что он символизирует для белорусского общества? • Какие мероприятия ожидаются в рамках марафона и как они будут способствовать культурному обмену? • Какие города примут участие в марафоне и как был сформирован список участников?