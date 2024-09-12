О готовности белорусского народа обороняться - в "Диспозиции"

Ударят - не ударят - об этом с азартом говорят в разных уголках планеты, в том числе в Беларуси. Причем, о необратимости последствий применения ядерного оружия почти не вспоминают.

Военный атом с недавних пор размещен и на территории Беларуси. Это, конечно, существенный инструмент обеспечения безопасности. Но стоит ли им козырять? Быть может, у нас есть не менее важные аргументы защиты? Мнение автора проекта "Диспозиция".

Некоторые белорусские и российские эксперты упорно твердят о ядерном оружии чуть не как о единственном факторе сдерживания войны. И вообще как о панацее от всего дурного и западного... Даже если так, лучше в этом не убеждаться. Президент Лукашенко как раз делает все возможное, чтобы ядерное оружие не перестало быть ужасным. Иначе махали бы дубинкой атомной, а армия в казармах сидела да шипела: ну давайте, попробуйте напасть, всех в радиоактивную пыль превратим. Но картина диаметрально противоположная. Минск демонстрирует, что ставку мы делаем не на ядерное вооружение. Наша защита - это прежде всего высочайшая подготовка, адаптивность, порядок. То есть качество, а не количество, чем мы в корне отличаемся от всех вокруг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я давно уже говорил: мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться; надо делать народное ополчение, территориальную оборону, Вооруженные Силы. Для этого надо иметь в стране единство и дисциплину. Это у нас есть. Система у нас определена, она практически создана. Мы это все проверяем. Госсекретарю задача поставлена железно, чтобы это было все проверено. Не для показухи. Начиная от народного ополчения до Вооруженных Сил, до армии".

Случайно или нет, но процесс пошел на повышенных оборотах. На днях в Витебской области завершилось командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны. Тестировалась и эффективность народного ополчения. В качестве оппонента выбрали оснащенные и опытные диверсионные группы. Противостояли им белорусы, используя свою сильную сторону - знание местности. Теперь это преимущество подкреплено беспилотниками.

Андрей Кравченко, руководитель учения, начальник управления территориальной обороны:

"В рамках учений проходила апробация: как отработка противодействия беспилотным летательным аппаратам, так и применением своих БПЛА, которые у нас в определенных подразделениях имеются. Это достаточно трудоемкий процесс, где требуется и обучение. Однако мы заложили основу в этом вопросе и успешно идем к реализации".

Подверглись испытаниям и сугубо армейские организмы. Под руководством начальника Генштаба стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Здесь тоже в строй поставили военнообязанных. И вроде все как всегда: призыв из запаса, слаживание, марш, учения, но все же каждый раз диву даешься, с каким стремлением идут на сборы белорусы, когда кругом все жарче полыхает. Такого нет нигде вообще.