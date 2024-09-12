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О готовности белорусского народа обороняться - в "Диспозиции"

Ударят - не ударят - об этом с азартом говорят в разных уголках планеты, в том числе в Беларуси. Причем, о необратимости последствий применения ядерного оружия почти не вспоминают.

Военный атом с недавних пор размещен и на территории Беларуси. Это, конечно, существенный инструмент обеспечения безопасности. Но стоит ли им козырять? Быть может, у нас есть не менее важные аргументы защиты? Мнение автора проекта "Диспозиция".

Некоторые белорусские и российские эксперты упорно твердят о ядерном оружии чуть не как о единственном факторе сдерживания войны. И вообще как о панацее от всего дурного и западного... Даже если так, лучше в этом не убеждаться. Президент Лукашенко как раз делает все возможное, чтобы ядерное оружие не перестало быть ужасным. Иначе махали бы дубинкой атомной, а армия в казармах сидела да шипела: ну давайте, попробуйте напасть, всех в радиоактивную пыль превратим. Но картина диаметрально противоположная. Минск демонстрирует, что ставку мы делаем не на ядерное вооружение. Наша защита - это прежде всего высочайшая подготовка, адаптивность, порядок. То есть качество, а не количество, чем мы в корне отличаемся от всех вокруг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я давно уже говорил: мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться; надо делать народное ополчение, территориальную оборону, Вооруженные Силы. Для этого надо иметь в стране единство и дисциплину. Это у нас есть. Система у нас определена, она практически создана. Мы это все проверяем. Госсекретарю задача поставлена железно, чтобы это было все проверено. Не для показухи. Начиная от народного ополчения до Вооруженных Сил, до армии".

О белорусском стиле обороны - в проекте "Диспозиция"

Случайно или нет, но процесс пошел на повышенных оборотах. На днях в Витебской области завершилось командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны. Тестировалась и эффективность народного ополчения. В качестве оппонента выбрали оснащенные и опытные диверсионные группы. Противостояли им белорусы, используя свою сильную сторону - знание местности. Теперь это преимущество подкреплено беспилотниками.

Андрей Кравченко, руководитель учения, начальник управления территориальной обороны:

"В рамках учений проходила апробация: как отработка противодействия беспилотным летательным аппаратам, так и применением своих БПЛА, которые у нас в определенных подразделениях имеются. Это достаточно трудоемкий процесс, где требуется и обучение. Однако мы заложили основу в этом вопросе и успешно идем к реализации".

"Диспозиция" о тонкостях военных связей и истинном миролюбии Беларуси

Подверглись испытаниям и сугубо армейские организмы. Под руководством начальника Генштаба стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Здесь тоже в строй поставили военнообязанных. И вроде все как всегда: призыв из запаса, слаживание, марш, учения, но все же каждый раз диву даешься, с каким стремлением идут на сборы белорусы, когда кругом все жарче полыхает. Такого нет нигде вообще.

Готовность белорусов обороняться - это и есть главный фактор сдерживания агрессии. Не ядерное оружие. До него не дойдет, если мужики с пивным животом или без, с ночной смены или после отпуска не задумываясь, не оглядываясь, почти наперегонки идут учиться свои семьи и страну защищать. Этот факт оценивается и в штабах армий не самых дружественных стран. Судя по всему, высоко оценивается.

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