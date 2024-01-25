О белорусском стиле обороны - в проекте "Диспозиция"

Любая страна сегодня защищена, только если едина. И едина, если защищена. В Беларуси понимают, какой ценой удалось объединить нацию, и видят, какие усилия прикладывают некоторые страны Запада, чтобы расколоть республику.

При этом мы в ответ не размахиваем кулаками и не штампуем базы и дивизии. Мы за конструктивный диалог. Беларусь строит будущее, опираясь на богатую историю, свои ценности и решимость отстаивать мир всеми силами. Именно о наших силах расскажет проект "Диспозиция".

В эти дни по всей стране проходят сотни акций: возложения, автопробеги, круглые столы. Причем тезисы звучат откровенные. Мы стали, наконец, прямо, не мигая смотреть в прошлое. О событиях 1939 года говорим как о великом достижении народа, примере национального притяжения, предтечи нынешнего единства и гордости. Нас в 30-х польские власти называли "быдло", "пся крэв" - песья кровь, а мы полетели в космос. К 1939 году не осталось ни одной белорусской школы, а теперь у нас передовая на континенте наука. Веру нашу притесняли - теперь нет ни намека на межконфессиональные недопонимания.

И ведь мы своим праздником попали в узловую и болевую точку наших оппонентов с Запада. Парадокс! Ни союз с Россией, ни появление на территории республики ядерного оружия, ни даже напряжение на границе с Украиной не вызывают такого ядовитого раздражения, как решение белорусов жить самостоятельной суверенной жизнью. Да потому что наша гордая самобытность идет в разрез с философией подчинения слабых. И в разрез с тезисом, что лишь западная демократия и цивилизация несут мир и справедливость. Мы бы при этой демократии вообще не существовали как государство и нация. А существуем как образец эффективности, искренности, открытости, даже приюта для многих наций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (12.09.2024 г.):

"Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. А в дни лихолетья они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и сообща строили свое белорусское счастье. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле - нашей с вами", - сказал глава государства 12 сентября на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси.

Наше единство, включая территориальное, до сих пор не дает покоя той же Варшаве. Там не оставили мечты о восточных крессах, и с распростертыми объятьями в Польше принимают лишь тех, кто работает на раскол Беларуси. При этом соседняя страна жадно вооружается. В прошлом году военный бюджет доведен там до рекордного среди стран НАТО показателя - почти 4 % от ВВП. В восточных и северо-восточных регионах страны продолжается создание трех боевых дивизий, одновременно реализуются планы по увеличению численности армии до 300 тыс. человек. Похожие процессы идут в странах Балтии, в Украине. Так что наше единство должно быть с кулаками. Они у нас традиционно за спиной. В дело пускаем только на учениях. К счастью, и этого достаточно. Впрочем, как иначе, если у нас, к примеру, на прошлой неделе на полигоне в России боевые пуски совершали такие системы, как "Искандер", "Полонез", "Смерч". А тот же "Искандер", как и наши штурмовики Су-25, способен нести ядерное оружие, которое появилось на территории Беларуси. Эта мера как нельзя вовремя была предпринята Главнокомандующим. Теперь единство страны подкреплено возможностью распада на атомы тех, кто рискнет реализовать свои угрозы.

"Диспозиция" о тонкостях военных связей и истинном миролюбии Беларуси 25.01.2024 19:21

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества:

"Это укрепило наши переговорные позиции, это укрепило обороноспособность нашего государства. Это действительно шаг нашего Президента, который полностью влияет на меры стратегического сдерживания наших партнеров от возможной агрессии. Это очень важный шаг".

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"Мы имеем Вооруженные Силы, которые способны нанести урон любому потенциальному противнику, который попытается сунуться на территорию Беларуси, и то, что на территорию Беларуси возвращено тактическое ядерное оружие - это большой фактор сдерживания. Мы должны понимать, что надо прилагать усилия, как говорит Президент, когда его спрашивают, что нам делать, чтобы сохранить мир, суверенитет, он отвечает просто - делайте свою работу качественно, каждый на своем участке. Вместе мы должны быть готовы дать отпор любым потенциальным поползновениям".

В эти дни непосредственно на страже территориальной целостности стоят военные, которые по поручению Президента усиливают охрану госграницы. Подразделения вышли к рубежам, чтобы показать, что готовы с первых метров Родины отстаивать Беларусь.

Военнослужащий сил специальных операций рассказал, что они находится здесь для того, чтобы территория Беларуси была целой и невредимой, чтобы защитить и сохранить граждан республики. "Все наши мероприятия носят исключительно оборонительный характер. Ведь войну проще предотвратить, нежели потом разгребать ее последствия", - подчеркнул он.