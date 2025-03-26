"Обязуюсь вести фашистскую пропаганду": для чего немцы освободили из плена белоруса Бориса Рогулю

Борис Рогуля с женой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7588b3-9af8-47bc-b3dc-a6909513843b/conversions/0e68132e-d8e5-463c-a546-d47106085923-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7588b3-9af8-47bc-b3dc-a6909513843b/conversions/0e68132e-d8e5-463c-a546-d47106085923-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7588b3-9af8-47bc-b3dc-a6909513843b/conversions/0e68132e-d8e5-463c-a546-d47106085923-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7588b3-9af8-47bc-b3dc-a6909513843b/conversions/0e68132e-d8e5-463c-a546-d47106085923-xl-___webp_1920.webp 1920w Борис Рогуля с женой

1 сентября 1939-го года с нападения нацистской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Значительная часть Беларуси в этот период находилась под оккупацией польского государства, поэтому немецкие бомбы падали и на белорусские города. Шла мобилизация населения, и порядка 75 тыс. белорусов были призваны в Войско Польское. Среди них был и уроженец местечка Турец Борис Рогуля.

Отец Бориса был фельдшером, но он рано умер, оставив мальчика на воспитание матери. После смерти отца Борис с мамой приехали на ее родину в деревню Ачукевичи, которая расположена недалеко от Любчи.

Затем они переехали в Новогрудок, где Борис окончил гимназию, а потом поступил в Вильнюсский университет - там он изучал медицину. Но с началом Второй мировой войны, Рогуля попал на фронт, однако провоевал недолго. Уже 29 сентября 1939 года он был пленен немецкими солдатами и стал перспективным объектом для белорусских эмигрантских националистических организаций.

"Уже в сентябре 1939-го представители белорусских эмиграционных центров, прежде всего той же Белорусской центральной рады, взаимодействуя с офицерами абвера, осуществляли вербовку белорусов для их дальнейшего участия в разведывательно-подрывной деятельности на территории Западной Беларуси", - рассказал замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Изначально подхорунжего Рогулю отправили в лагерь в немецком городе Крефельд, а затем перевезли в Торунь.

Историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев добавил, что начальник лагеря вызвал Бориса и стал расспрашивать, где он жил в Беларуси, сколько родственников у него там проживают, где они конкретно живут.

Из протокола допроса Бориса Рогули news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41f64072-4091-4e84-97a0-d4708261734e/conversions/e6b2adc0-e0ba-446d-8fe4-d60725e4c0e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41f64072-4091-4e84-97a0-d4708261734e/conversions/e6b2adc0-e0ba-446d-8fe4-d60725e4c0e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41f64072-4091-4e84-97a0-d4708261734e/conversions/e6b2adc0-e0ba-446d-8fe4-d60725e4c0e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41f64072-4091-4e84-97a0-d4708261734e/conversions/e6b2adc0-e0ba-446d-8fe4-d60725e4c0e1-xl-___webp_1920.webp 1920w Из протокола допроса Бориса Рогули

В один из дней на вопрос, готовы ли вы сотрудничать с германской разведкой, Рогуля ответил: "Да, я готов". Задачу ему поставили следующую - попытаться создать на территории Беларуси подпольные ячейки, в том числе и вооруженные, для организации различного рода диверсий.

Из протокола допроса Бориса Рогули news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f6ad3d-a166-4b4d-9a4d-5f16e66574d4/conversions/41defbfc-1811-4025-9bb2-9e71b66c8f86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f6ad3d-a166-4b4d-9a4d-5f16e66574d4/conversions/41defbfc-1811-4025-9bb2-9e71b66c8f86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f6ad3d-a166-4b4d-9a4d-5f16e66574d4/conversions/41defbfc-1811-4025-9bb2-9e71b66c8f86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f6ad3d-a166-4b4d-9a4d-5f16e66574d4/conversions/41defbfc-1811-4025-9bb2-9e71b66c8f86-xl-___webp_1920.webp 1920w Из протокола допроса Бориса Рогули

12 августа 1940 года Рогуля, являвшийся уже на тот момент агентом абвера, нелегально перешел государственную границу СССР и направился в Новогрудок, где жила и работала его мать. По некоторым данным, Борис появлялся и в Любче, где, вероятно, жили его родственники. Для Бориса специально выдумали легенду, согласно которой он сбежал из немецкого плена и пришел на родину.

Полгода Борис Рогуля провел на Новогрудчине. С кем встречался, какие организации посещал, какие разговоры и с кем вел, доподлинно не известно. Как вспоминал сам Рогуля, он работал учителем немецкого языка в Любче, но это маловероятно, так как устроиться на работу без паспорта было практически невозможно. А паспорт он получил лишь в декабре 1940 года, и эта дата не вызывает сомнений. Все есть в уголовном деле по обвинению Бориса Рогули, которое было возбуждено 31 января 1941-го года. Его обвинили в незаконном переходе границы и проведении антисоветской агитации. После оккупации Минска немцы освободили Рогулю, и он вновь появился в Новогрудке.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Наталья Жишко: "Я знаю воспоминания людей, которые жили в этот период и которые рассказывали, что Борис Рогуля, не стесняясь, писал о том, что очень надеется на немцев, которые окажут помощь ему и таким же "аднадумцам" в создании национального белорусского государства".