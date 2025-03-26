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"Обязуюсь вести фашистскую пропаганду": для чего немцы освободили из плена белоруса Бориса Рогулю
1 сентября 1939-го года с нападения нацистской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Значительная часть Беларуси в этот период находилась под оккупацией польского государства, поэтому немецкие бомбы падали и на белорусские города. Шла мобилизация населения, и порядка 75 тыс. белорусов были призваны в Войско Польское. Среди них был и уроженец местечка Турец Борис Рогуля.
Отец Бориса был фельдшером, но он рано умер, оставив мальчика на воспитание матери. После смерти отца Борис с мамой приехали на ее родину в деревню Ачукевичи, которая расположена недалеко от Любчи.
"Уже в сентябре 1939-го представители белорусских эмиграционных центров, прежде всего той же Белорусской центральной рады, взаимодействуя с офицерами абвера, осуществляли вербовку белорусов для их дальнейшего участия в разведывательно-подрывной деятельности на территории Западной Беларуси", - рассказал замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.
Изначально подхорунжего Рогулю отправили в лагерь в немецком городе Крефельд, а затем перевезли в Торунь.
Историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев добавил, что начальник лагеря вызвал Бориса и стал расспрашивать, где он жил в Беларуси, сколько родственников у него там проживают, где они конкретно живут.
В один из дней на вопрос, готовы ли вы сотрудничать с германской разведкой, Рогуля ответил: "Да, я готов". Задачу ему поставили следующую - попытаться создать на территории Беларуси подпольные ячейки, в том числе и вооруженные, для организации различного рода диверсий.
12 августа 1940 года Рогуля, являвшийся уже на тот момент агентом абвера, нелегально перешел государственную границу СССР и направился в Новогрудок, где жила и работала его мать. По некоторым данным, Борис появлялся и в Любче, где, вероятно, жили его родственники. Для Бориса специально выдумали легенду, согласно которой он сбежал из немецкого плена и пришел на родину.
Полгода Борис Рогуля провел на Новогрудчине. С кем встречался, какие организации посещал, какие разговоры и с кем вел, доподлинно не известно. Как вспоминал сам Рогуля, он работал учителем немецкого языка в Любче, но это маловероятно, так как устроиться на работу без паспорта было практически невозможно. А паспорт он получил лишь в декабре 1940 года, и эта дата не вызывает сомнений. Все есть в уголовном деле по обвинению Бориса Рогули, которое было возбуждено 31 января 1941-го года. Его обвинили в незаконном переходе границы и проведении антисоветской агитации. После оккупации Минска немцы освободили Рогулю, и он вновь появился в Новогрудке.
Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Наталья Жишко: "Я знаю воспоминания людей, которые жили в этот период и которые рассказывали, что Борис Рогуля, не стесняясь, писал о том, что очень надеется на немцев, которые окажут помощь ему и таким же "аднадумцам" в создании национального белорусского государства".
Зачем белорусы пошли на сотрудничество со спецслужбами Германии и пришли в Беларусь с нацистским обозом. Для чего создали специальные националистические военизированные подразделения. Как националисты под бело-красно-белым флагом служили Третьему рейху. Об этом смотрите в трилогии "Тайны белорусских националистов".