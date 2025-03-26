3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Размозжил голову ребенку - как белорусские националисты в годы ВОВ поступали с мирным населением
В годы Великой Отечественной войны молодое поколение националистов объединилось в Белорусскую независимую партию. Инициатором ее создания выступил ксендз Винцент Годлевский.
Белорусская независимая партия была создана абвером и контролировалась им, и это для любого профессионального историка является секретом Полишинеля.
Среди руководителей был Всеволод Родька, а двоюродные братья Михаил Витушко и Дмитрий Космович являлись членами центрального комитета этого нацистского органа. Витушко, как и Космович, родился в Несвиже, до войны был начальником милиции в родном городе, а после прихода нацистов стал помогать Космовичу формировать полицию в Минске, занял пост замначальника (начальником этой структуры был Космович).
Островский с Космовичем отправились организовывать органы самоуправления в Брянск. Последовал за ними тогда и Витушко. Островский получил должность бургомистра округа как раз во время того, как шли ожесточенные бои за Москву. Третий рейх был уверен в победе, поэтому руководство Германии на должность бургомистра Москвы рассматривало кандидатуру Радослава. Когда немецкая операция "Тайфун" провалилась, а Москву отстояли, Островский получил назначение в Смоленск, за ним же поехал и племянник.
Космович возглавил белорусскую полицию в Минске, затем стал руководить оккупационной полицией в Смоленске. Под его руководством прошли десятки карательных акций. Одна из самых крупных - в поселке Каспля, что в 30 км от Смоленска.
В Каспле Космович и полицаи уничтожили 158 человек, в основном это были женщины и дети. Каратели раздевали людей, подводили к ямам и расстреливали. Космович убивал женщин из собственного маузера. Палачи экономили патроны, поэтому детей живьем бросали в яму на другие трупы.
Кроме полицаев из Смоленска, подчиненных Космовича, людей в Каспле расстреливал 57-й украинский батальон. За день до расправы полицаи из Каспли согнали людей в здание бывшей больницы. За несколько часов до акции прибыли главные исполнители во главе с Космовичем. Место расстрела было подготовлено заранее. За поселком на склоне горы, которую все местные называли Кукиной, была вырыта большая яма.
Из рассказа одного из местных полицаев, который участвовал в оцеплении поселка
"Космовичу донесли, что жительница спрятала ребенка в стоге сена, и он сам, достав оттуда ребенка, размозжив ему голову, бросил тело в яму", - рассказал об этих ужасных событиях историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.
Это был самый младший житель Каспли - семимесячный Вася Майоров. Самому старшему жителю было 82 года. После уничтожения мирных людей в поселке дежурили патрули и часовые. Жителям запрещали ходить по улицам, а родственников и знакомых к месту расстрела не подпускали полгода.
Зачем белорусы пошли на сотрудничество со спецслужбами Германии и пришли в Беларусь с нацистским обозом. Для чего создали специальные националистические военизированные подразделения. Как националисты под бело-красно-белым флагом служили Третьему рейху. Об этом смотрите в трилогии "Тайны белорусских националистфабиан