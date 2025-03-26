Размозжил голову ребенку - как белорусские националисты в годы ВОВ поступали с мирным населением

Фото: Белорусский союз суворовцев и кадетов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3c48c92-5aad-4ac4-a870-a7770d570c0a/conversions/c89c9e26-fd30-4e25-a3ae-a3df921e5a61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3c48c92-5aad-4ac4-a870-a7770d570c0a/conversions/c89c9e26-fd30-4e25-a3ae-a3df921e5a61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3c48c92-5aad-4ac4-a870-a7770d570c0a/conversions/c89c9e26-fd30-4e25-a3ae-a3df921e5a61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3c48c92-5aad-4ac4-a870-a7770d570c0a/conversions/c89c9e26-fd30-4e25-a3ae-a3df921e5a61-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Белорусский союз суворовцев и кадетов

В годы Великой Отечественной войны молодое поколение националистов объединилось в Белорусскую независимую партию. Инициатором ее создания выступил ксендз Винцент Годлевский.

Винцент Годлевский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be0f3560-76d5-4ca8-b6c2-b76ac8114583/conversions/fc6d3130-d15d-4bbf-8fbc-2a06653475e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be0f3560-76d5-4ca8-b6c2-b76ac8114583/conversions/fc6d3130-d15d-4bbf-8fbc-2a06653475e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be0f3560-76d5-4ca8-b6c2-b76ac8114583/conversions/fc6d3130-d15d-4bbf-8fbc-2a06653475e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be0f3560-76d5-4ca8-b6c2-b76ac8114583/conversions/fc6d3130-d15d-4bbf-8fbc-2a06653475e3-xl-___webp_1920.webp 1920w Винцент Годлевский

Белорусская независимая партия была создана абвером и контролировалась им, и это для любого профессионального историка является секретом Полишинеля. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор

Среди руководителей был Всеволод Родька, а двоюродные братья Михаил Витушко и Дмитрий Космович являлись членами центрального комитета этого нацистского органа. Витушко, как и Космович, родился в Несвиже, до войны был начальником милиции в родном городе, а после прихода нацистов стал помогать Космовичу формировать полицию в Минске, занял пост замначальника (начальником этой структуры был Космович).

Один из ярых коллаборантов Дмитрий Космович приехал с Михаилом Витушко и Радославом Островским (он же был дядей Космовича) в Смоленск, чтобы провести переговоры с предателем Андреем Власовым. Основной целью встречи было расставить точки над "і" в вопросе, кому должны подчиняться оккупационные власти на территориях вокруг Смоленска - Беларуси или России.

Островский с Космовичем отправились организовывать органы самоуправления в Брянск. Последовал за ними тогда и Витушко. Островский получил должность бургомистра округа как раз во время того, как шли ожесточенные бои за Москву. Третий рейх был уверен в победе, поэтому руководство Германии на должность бургомистра Москвы рассматривало кандидатуру Радослава. Когда немецкая операция "Тайфун" провалилась, а Москву отстояли, Островский получил назначение в Смоленск, за ним же поехал и племянник.

Космович возглавил белорусскую полицию в Минске, затем стал руководить оккупационной полицией в Смоленске. Под его руководством прошли десятки карательных акций. Одна из самых крупных - в поселке Каспля, что в 30 км от Смоленска.

В Каспле Космович и полицаи уничтожили 158 человек, в основном это были женщины и дети. Каратели раздевали людей, подводили к ямам и расстреливали. Космович убивал женщин из собственного маузера. Палачи экономили патроны, поэтому детей живьем бросали в яму на другие трупы.

Кроме полицаев из Смоленска, подчиненных Космовича, людей в Каспле расстреливал 57-й украинский батальон. За день до расправы полицаи из Каспли согнали людей в здание бывшей больницы. За несколько часов до акции прибыли главные исполнители во главе с Космовичем. Место расстрела было подготовлено заранее. За поселком на склоне горы, которую все местные называли Кукиной, была вырыта большая яма.

Из рассказа одного из местных полицаев, который участвовал в оцеплении поселка

"Космовичу донесли, что жительница спрятала ребенка в стоге сена, и он сам, достав оттуда ребенка, размозжив ему голову, бросил тело в яму", - рассказал об этих ужасных событиях историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.

Это был самый младший житель Каспли - семимесячный Вася Майоров. Самому старшему жителю было 82 года. После уничтожения мирных людей в поселке дежурили патрули и часовые. Жителям запрещали ходить по улицам, а родственников и знакомых к месту расстрела не подпускали полгода.