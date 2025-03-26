Почему Ивана Ермаченко и Фабиана Акинчица считали идеологическим десантом белорусских националистов

Фабиан Акинчиц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44b34089-b88a-4192-b87a-80e00edf30f8/conversions/843c9984-5b9f-44e1-89b3-9b3d560d13cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44b34089-b88a-4192-b87a-80e00edf30f8/conversions/843c9984-5b9f-44e1-89b3-9b3d560d13cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44b34089-b88a-4192-b87a-80e00edf30f8/conversions/843c9984-5b9f-44e1-89b3-9b3d560d13cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44b34089-b88a-4192-b87a-80e00edf30f8/conversions/843c9984-5b9f-44e1-89b3-9b3d560d13cf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фабиан Акинчиц

Амбициозные планы Адольфа Гитлера поработить Европу, захватить СССР и уничтожить 70 % его населения вынуждали искать союзников, помощников и исполнителей. Если откровенно, то искать их долго не пришлось - они нашлись сами.

Некоторые из представителей, покинувших территорию Беларуси в постреволюционные годы, пошли на сотрудничество с немецкими разведывательными органами.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

"Приход Гитлера к власти резко пробудил мечты радикально настроенных белорусских националистов о построении марионеточного государства. Они думали, что с помощью нацистской Германии им удастся создать, пусть и под протекторатом, но государственность. Существовало два течения государственности. Одно никак не имело отношения к БНР. К этому течению принадлежал Фабиан Акинчиц - главный белорусский нацист, который уже в 1933 году создал белорусский нацистский актив и вступил в прямой контакт с немцами, далее начал получать даже определенное финансирование. А был не менее амбициозный человек, сделавший ставку на Гитлера, который имел прямое отношение к традиции БНР, - это Иван Ермаченко".

За плечами у Ермаченко была Первая мировая и Гражданская войны. Он являлся полковником белой армии, адъютантом Петра Врангеля. В конце 1930-х годов стал куратором белорусско-немецкого сотрудничества, даже разработал свой план разгрома СССР. В рамках коллаборации с нацистами предложил использовать атрибутику БНР, а в качестве вождя этой борьбы видел кандидатуру председателя Рады БНР Василия Захарко.

Захарко подписал меморандум на имя Адольфа Гитлера, в котором предлагал свои услуги, если нацистская Германия начнет войну против Советского Союза и оккупирует территорию Беларуси. Изображали Захарко ярым антифашистом, хотя он приветствовал нападение на СССР и призывал белорусский народ вернуть "евреям и большевикам все, что они с нами сделали".

Василий Захарко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f001815e-26a9-45d8-b7b0-cd29e405063d/conversions/2a896929-d330-4c07-807d-ba7d9930cb00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f001815e-26a9-45d8-b7b0-cd29e405063d/conversions/2a896929-d330-4c07-807d-ba7d9930cb00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f001815e-26a9-45d8-b7b0-cd29e405063d/conversions/2a896929-d330-4c07-807d-ba7d9930cb00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f001815e-26a9-45d8-b7b0-cd29e405063d/conversions/2a896929-d330-4c07-807d-ba7d9930cb00-xl-___webp_1920.webp 1920w Василий Захарко

Под контролем Службы безопасности рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера гитлеровские приспешники начали создавать так называемые белорусские комитеты. Так, в 1940 году в Праге стал действовать Белорусский комитет самопомощи. Члены националистической организации на допросах рассказали, чем там занимались.

Кроме этого, еще в 1939 году в Имперском министерстве внутренних дел, которое возглавлял Вильгельм Фрик, создали Белорусское представительство сначала в Берлине, а затем и в других городах Германии. Основное направление их деятельности - вербовка людей, готовых оказать Третьему рейху помощь в белорусском вопросе.

К началу Великой Отечественной войны на территории Беларуси уже действовали агенты абвера (это военная разведка и контрразведка нацистской Германии). Они создавали агентуру по всей республике, подготавливали оружейные схроны и явочные квартиры. В одном обозе с нацистами прибыли и те, кто убегал из страны с кайзеровскими войсками еще в конце 1918 года. Идеологический десант белорусских националистов составлял Фабиан Акинчиц, Владислав Козловский и Иван Ермаченко.

Они пришли на оккупированные земли БССР устанавливать новые нацистские порядки, якобы сформировать какое-то белорусское государство под германским протекторатом. Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук

В это время в Минске по распоряжению Вильгельма Кубе начала создаваться Белорусская самопомощь. Возглавил ее Иван Ермаченко, он же чуть позже стал во главе и военизированного подразделения самопомощи - Белорусской самообороны, которые действовали под символикой Белорусской Народной Республики (гербом "Погоня" и бело-красно-белым флагом).

Главная задача, которая была поставлена перед Белорусским корпусом самооброны, - ликвидация партизан.

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"В официальных удостоверениях чиновников Белорусской самопомощи сочеталась свастика, бело-красно-белый флаг и герб "Погоня". Это к тому, что бело-красно-белый флаг был дискредитирован, и у большинства белорусов стал ассоциироваться с флагом полицаев. Нравится это кому-то или нет, но любят рассказывать, что, мол, под этими флагами не убивали. Я уже не говорю, что ополченцы тоже убивали и что 13-й белорусский батальон СД и убивал, и уничтожал, и жег, и "создавал" мини-Хатыни. Но это другой разговор. У батальона СД тоже были шевроны БНР", - рассказал Игорь Марзалюк.