Вспомните, когда вы в последний раз ходили в лес за грибами. Видели ли вы там лесных жителей - лосей, волков, лис, рысей или, может быть, медведей? А что, если последний сам заглянет к вам в гости? Именно этой теме будет посвящен сегодняшний материал проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

"Моя деревня находится в Ушачском районе. Никогда бы не могла подумать, что по моей родной деревне будут шастать медведи - один огромный, второй поменьше. Это происходит на постоянной основе. Их развелось столько, что надо признать проблему с краснокнижниками и начать бороться", - записала видео в TikTok Марина. Ее ролик набрал 38 тыс. просмотров.

С 2024 года у медведя бинарный статус - он остался в Красной книге, но при этом на него можно вести охоту. Женщина призналась, что боится за жизнь своих близких. Медведи, как она утверждает, где только не встречаются - возле остановки, по дороге. И это не единственный зверь в районе.

"Знакомый охотник сказал, что на отстрел медведей дали на район три лицензии. Это капля в море. Стоимость этих лицензий, думаю, как крыло от Boeing. Она не каждому по карману. Не знаю, купят их или нет, но что такое стрелять три особи, когда их там неизвестно сколько. Развелось медведей, рысей. Они тоже ходят как у себя дома. Это идеальный убийца. Идешь спокойно - и вдруг на тебя с дерева или из кустов нападает нечто. Это сразу труп. Люди важнее, а не это зверье", - возмущается автор видео.

Дорога ведет сразу к нескольким деревням. Именно на ней, по словам Марины, в том числе видели медведя.

"Он любит стоять на задних лапах в поле. Он огромный. Сама его здесь не видела, мне рассказывали. Но я видела следы", - сказала женщина. Сама деревня Адворня небольшая, много пустующих домов, на постоянной основе живут лишь три человека. Остальные, в том числе и сама Марина, сейчас только наездами.

Местные также подтверждают, что свежие следы зверя видели, но самого медведя нет. Люди побаиваются, если самка принесет еще три-четыре детеныша, ведь особей и так много.

Журналисты телеканала "Первый информационный" поинтересовались у местных, видел ли кто-то медведя лично. Пока ответы у всех отрицательные. "Ко мне еще не приходил, но я все равно боюсь. Как только к автолавке приходим, все начинают разговаривать о медведе", - сказала одна из дачниц.

По словам местных, медведей видели и в соседних деревнях. В Апанасковичах точно будут свидетели.

"Сам не видел, только в TikTok, где женщина об этом говорила, и мужчина, когда шел на остановку, двух медведей увидел. Там кладбище, может, они конфеты и печенье собирают. По дороге лисы ходят, еноты, косули по полю. Через сетку заходили во двор. Я сам городской, в Апанасковичах дача. В грибы хожу, но теперь боюсь", - рассказал житель Апанасковичей.

Житель Апанасковичей

Еще один житель деревни наблюдал медведя в 2025 году. Животное переходило дорогу. Мужчина признался, что от увиденного забегали мурашки по коже, но зверь его не тронул. Пожилой человек согласился, что медведей развелось слишком много. "Но пока они вреда не наносят. Не слышал я, чтобы к кому-то залезли, хотя у соседа пасека, и дальше она у кого-то есть. А встретиться с ним можно и на дороге", - добавил пенсионер.

Другой мужчина рассказал свою историю. "В сентябре 2026-го нашел его нечаянно. Он в низине копался, искал что-то. Он зарычал так, зачихал. Я отошел дальше. А чтоб медведь прошелся перед домом, такого не было. Что сделать, ходит и ходит. Самое главное, чтобы люди от этого не страдали", - отметил житель деревни Апанасковичи.

Житель деревни Апанасковичи

Рыси, лисы, волки - кого только из диких животных в этих местах не водится, но все же охотники говорят, что преувеличивать не нужно.

Вадим Шульга, ведущий охотовед Ушачского охотничьего хозяйства "Полоцкая межрайонная организационная структура" РГОО "БООР":

"На моей памяти нет случая нападения в Беларуси медведя просто так. Один в 2016 году в Лепельском районе был, но женщина сама его спровоцировала - хотела поймать в лесу медвежонка. Мать защищала, и то она еще легонько ее отогнала. Медведь на территории района есть, но численность не супервысокая. По данным учета, за 2025 год на территории Ушачского охотничьего хозяйства системы РГОО "БООР" насчитывается 34 медведя".

Вадим Шульга

Медведь - зверь, который не привязан к одной территории, он не будет жить километр на километр. Это сезонный зверь. Ягода в лесу - он идет за ними, яблоки в садах - он идет туда.

По словам начальника Ушачской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаила Шука, бурый медведь в Республике Беларусь отнесен к IV категории ценности Красной книги. Это значит, что животное потенциально может исчезнуть.

Факт Животное мигрирует в Беларусь в основном из России, где давно на них ведется охота. Больше 74 % популяции Беларуси находится в Витебской области.

Как правило, взрослые особи редко выходят к людям. А если и попадаются, то в процессе поиска еды, которая размещена на свалках, либо в открытых контейнерах. Чаще к людям выходят молодые особи из-за любопытства либо расселения и поисков новой пищи.

"Мусор вывозится в малых населенных пунктах раз в неделю. Таких свалок с пищевыми отходами здесь нет, чтобы медведь пришел туда питаться. Медведь не пойдет питаться на свалку остатками древесины или мусора", - сообщил председатель Сорочинского сельского исполкома Виталий Климашевский.

Вадим Шульга в свою очередь добавил, что белорусские медведи больше травоядные, чем хищники. Сельское хозяйство в Беларуси развито, и животному хватает естественных кормов растительного происхождения, чтобы не заходить в населенные пункты и не вызывать неудобства у жителей. "Да, зверь может пройти через населенный пункт. Он проходит одичалыми местами, где не огорожены домовладения, не обкошены", - перечислил ведущий охотовед Ушачского охотничьего хозяйства "Полоцкая межрайонная организационная структура" РГОО "БООР". В Ушачском районе заброшенных и одичалых деревень нет.

К слову, местные жители Адворни до этого никуда не обращались. Автор видеоролика Марина настаивает, что в сельсовете о медведях знают, но ничего не делают, ведь, мол, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Виталий Климашевский:

"Телефоны все есть, никто их не прячет. Как правило, жители звонят в сельсовет, а я связываюсь с представителями БООРа, которые выезжают на место и рассматривают ситуацию на месте. Прямых обращений в сельисполком не было, но недели две назад узнали информацию, что возле населенного пункта Адворня стали замечать следы диких животных, в частности медведя. Мы сообщили в БООР, специалисты отслеживали зверя в течение нескольких дней и никого так и не увидели".

Виталий Климашевский

Председатель Сорочинского сельского исполкома отметил, что фонари уличного освещения установлены в начале и в конце населенного пункта. После обращения граждан согласовали установку дополнительных фонарей, которые поставят в ближайшее время.

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Беларуси Александр Козорез не отрицает, что за последние годы численность медведя выросла значительно, но ситуация в Беларуси абсолютно контролируемая.

"Охота на медведя открыта. Два года назад преобладали эмоции, что медведя трогать нельзя, что это хорошее животное, которое ни в коем случае нельзя изымать. Сегодня уже диаметрально противоположное мнение - мол, всех медведей надо срочно изъять чуть ли не до полного уничтожения", - рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства белорусского Минлесхоза.

Александр Козорез

"Благодаря моему TikTok выехал "Первый информационный", я сама встретила людей, которых 100 лет не видела и которые боятся находиться в своей деревне. Я себе задавала этот вопрос миллион раз: что нужно сделать, чтобы отсюда убрать медведя? Поменять ему ареал обитания? Стрелы - как-то жестоко", - поделилась Марина.

В Беларуси с 1 июля открыта охота на медведя. Каждые выходные приезжает охотник и обследует территорию. Да, в специализированных ведомствах подтверждают, что следы попадаются, но в Ушачском районе охотники так и не встретили медведя ночью вживую, хотя при себе имели тепловизионные приборы. На данный момент оседлого медведя в районе нет.

"Если животное появляется в населенном пункте, граждане должны обратиться в районную комиссию по оказанию помощи диким животным. Она выбывает на место, осматривает и принимает решение. Если животное не угрожает жизни и имуществу граждан, то, как правило, оно отлавливается и выпускается в естественную среду обитания. Случаев, чтобы в населенных пунктах медведи что-то разрушали или на кого-то нападали, не зафиксировано", - подчеркнул Михаил Шук.

Вадим Шульга также обратил внимание, что понятия "лицензия" нет. Есть разовое разрешение на добычу определенного вида животного. Согласно инструкции изъятие медведя допускается не более 10 % от учетной численности. В районе насчитывается 34, то есть можно поохотиться за тремя. Численность и плотность больше взять не позволяют. И пока на территории данного района и охотхозяйства большего изъятия не требуется.

"При медведе не надо бежать, паниковать. Без причины он атаковать не будет. Животное в 99 % случаев постарается либо незаметно уйти, либо затаиться и пропустить человека", - напомнил Вадим Шульга.

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Беларуси отметил, что проскакивает информация об опасности от рысей, волков и других животных. Но за проанализированный период не было ни одного случая целенаправленного нападения рыси на человека. Его вообще никогда не фиксировалось. "Иногда возникает проблема с волками, но только с больными животными. Их не так много, популяция волка находится под полным контролем, на них ведется круглогодичная охота", - обозначил Александр Козорез.

После визита журналистов Марина сразу же выложила видео в TikTok. Оно набрало 28 тыс. просмотров за два дня. В самой Адворне, как выяснилось, зверя никто не видел, только слышали и никуда не обращались, кроме как сразу в ленту.

В поселок медведь не заходил постоянно - он в округе не живет. Сейчас животное готовится к спячке. И не стоит забывать, что медведи - важная часть экосистемы, и они все еще занесены в Красную книгу. Без хищника лес потеряет своего главного защитника и санитара, отчего нарушится природный баланс.

Если вы все же встретились с ним, не паникуйте и ни в коем случае не бегите. Зверь боится людей. Достаточно громко включить музыку или просто похлопать в ладоши - шум для него гораздо убедительнее любого ролика. Главное при встрече думать о собственной безопасности, а не о кадрах для соцсетей.

Главное фото: pexels.com