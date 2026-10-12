"В сельмаге нет хлеба" - как в Суровнях решилась проблема с пустыми полками

Хлеб всему голова, говорит народ. А когда хлеба нет, приходит Любовь. Нет, это не новое прочтение старой пословицы, а новый TikTok родом из деревни Суровни Шумилинского района. Под ним почти 1 тыс. комментариев с вопросом: а разве в Беларуси такое возможно?

Жительница деревни Любовь 26 августа пришла в сельмаг за продуктами, а вернулась с резонансным инфоповодом - на полках не оказалось ни сахара, ни чая, ни даже туалетной бумаги.

"Уважаемый Александр Григорьевич! Мы, жители деревни Суровни Шумилинского района Витебской области, обращаемся к Вам с просьбой. Помогите нам. В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, туалетной бумаги, шоколада, чая, кофе. Шумилино находится в 36 км. Там в частных магазинах все есть, но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело!" - обратилась женщина.

Тема торговли на селе не раз звучала на заседаниях во Дворце Независимости. В августе обновилось и законодательство, а в интернет-пространстве как будто бы все наоборот. Но было ли все так на самом деле и действительно ли Суровни остались без всего необходимого, разобрались в новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Стационарные магазины на селе, согласно закону, располагаются в тех населенных пунктах, где население составляет минимум 200 человек. В деревне Суровни на данный момент проживают чуть меньше, однако в магазин приезжают жильцы из близлежащих деревень, где работает автолавка. Сельмаг не работает по вторникам и четвергам, зато работает в выходные. Любовь пришла за покупками в среду и обратила внимание, что на полках нет товаров первой необходимости.

"Больших очередей не бывает, потому что населения у нас не так много, но люди постоянно приходят и что-то покупают. Всего хватает - и соки, и овощи, и фрукты. Они все хорошего качества. Мы довольны", - отметила покупательница.

Почему же тогда записывали TikTok? Жители говорят, что на момент записи видео полки были полупустые. Теперь довольны и поблагодарили за то, что их услышали. "Туалетную бумагу завезли через день - в среду был записан ролик, а в пятницу товар появился. Теперь постоянно все завозят. Все меняется в лучшую сторону. Сейчас никаких проблем, всего хватает. Я купила сегодня рыбу, картошку, масло, сметану, творог", - перечислила жительница деревни Суровни Любовь.

Любовь, жительница Суровней

Такая проблема, как оказалось, длилась уже несколько лет. Люди неоднократно обращались в государственные органы с просьбой решить вопрос, и их действительно услышали. Дело в том, что сельский магазин в Суровнях принадлежал Бешенковичскому райпо, у которого на тот момент были финансовые трудности. Как следствие, организация была ликвидирована. Собственников в сельмаге поменяли, начали подготовку, разморозили холодильники, но людям сообщить об этом не успели.

"Этот торговый объект мы приняли две недели назад. Учитывая переходный период, был недостаточный ассортимент товара в магазине, но в течение двух дней это все исправилось, мы наполнили полки. Сейчас в магазине широко представлены все группы товаров необходимого потребления", - сообщила директор Витебской городской заготовительной конторы Татьяна Зуева.

По словам Татьяны Зуевой, товар завозится ежедневно. Сегодня в магазине есть весь необходимый товар - туалетная бумага, несколько видов разделки куриного мяса, колбасные и хлебобулочные изделия, макароны, мука, борщевой набор, овощи и фрукты.

В данном населенном пункте проживают не больше 130 человек. Можно предположить, что магазин не совсем прибыльный, как хотелось бы, но пока о финансовом результате говорить рано, ведь к деятельности приступили совсем недавно. Но уже можно сказать, что за время работы выручка увеличилась практически в 1,5 раза.

Галина Зезюлько, председатель Мишневичского сельского совета:

"Мы на следующий день (после записи TikTok. - Прим. news.by) уже были там. Фактически то, что сняла женщина в видео, было в магазине. В Бешенковичском райпо были сложности, поэтому ассортимент оставался желать лучшего. Это факт. Спасибо, сейчас все поменялось. Благодарности идут и по автолавкам. Знаю, что и в райисполком звонили, там благодарность высказывали за ассортимент. В Волотовке была, жители сказали, что ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Небо и земля просто".

Председатель сельсовета знает каждую семью в районе. Зимой она сама садилась за руль и везла продукты тем, кто не мог дойти до магазина или к кому из-за морозов не доехала автолавка. Понимает прекрасно, что сельмаг выполняет не только экономическую функцию, но еще и социальную. Это, считай, точка сбора, где есть не только свежий хлеб, но еще и свежие новости. И хочется, чтобы они были исключительно хорошими.

"Вообще ничего не было. Особенно куриного мяса. Пустые холодильники стояли. Когда присоединили к Бешенковичскому райпо, было тоже хорошо, но потом с каждым днем все хуже и хуже становилось. Родственники привозят, если что попросишь. Но лучше, когда сам посмотришь на ассортимент и возьмешь своими руками", - поделилась жительница деревни.

Жительница деревни Суровни

Кстати о частниках. По законодательству любой желающий может открыть торговую точку в любом населенном пункте. В этом запретов нет, но работа в деревнях до 200 человек убыточна при условии выдерживания требований ассортимента и цены. Именно поэтому основную нагрузку несет государственная потребкооперация, находящаяся под постоянным контролем руководства района. Председатель районного совета депутатов в тот же день, когда был выпущен ролик, вместе с комиссией выехал в Суровни.

Руслан Матвейчук, председатель Шумилинского районного Совета депутатов:

"Расхождения были, но несущественные. Как можем заметить при просмотре ролика, молочная продукция была. Туалетной бумаги не было, но были гигиенические салфетки. Промышленные товары имелись в наличии. Поставка по заявкам продавца ведется в основном по четвергам, поэтому ожидалось, что продукты питания, промышленные товары должны быть доставлены в течение ближайшего времени".

То есть к пятнице продукты должны были быть на полках. Это и произошло - 28 августа полки ломились от продуктов. К слову, рядом с магазином есть почта, где есть товары. Почта, обратил внимание Руслан Матвейчук, - большое подспорье для реализации продовольственных и промышленных товаров. Если же в деревнях нет стационарных участков почтовой связи, приезжает почтовая машина, где по заявке жителя любой деревни, работники почты могут привезти весь товар, кроме алкоголя. Его тоже предлагали там закупить, и он появился на полках стационарного магазина. На почте он не реализуется.

На почтовом участке, расположенном в 200 м от магазина, можно приобрести продовольственные и промышленные товары - сахар, туалетную бумагу, хлеб. В общем, все, что надо потребителю. И это момент принципиальный. Помимо магазина, в деревне есть еще и почта, где всегда есть продукты первой необходимости - молочка, чай, кофе, мясо птицы, рыба, сахар и даже пельмени. Можно сделать заказ на какой-то определенный продукт. В целом с товарами проблем на почте нет.

Доставка осуществляется почтой. Заявка на товар формируется заранее, а машина приезжает тогда, когда люди что-то закажут.

"Управление регулярно выезжает на контрольные мероприятия в различные районы. Мероприятия проводятся в основном в форме мониторинга. В случае выявления каких-либо нарушений субъектам хозяйственного выдаются рекомендации для оперативного устранения нарушений", - подчеркнул заместитель начальника главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Алексей Богачев.

В случае выявления аналогичных нарушений при проведении повторных мониторингов применяются меры административной ответственности. Все вопросы всегда находятся на контроле не только главного управления, но и райисполкомов. На регулярной основе райисполкомы осуществляют контроль в том числе и за ценообразованием в торговых объектах. Постановление № 713 "О системе регулирования цен" устанавливает предельные торгнадбавки на большой ассортимент продовольственных товаров.

Эта история поучительна для обеих сторон. В первую очередь нужно наладить диалог между представителями власти и народом. Знали бы люди, что у сельмага переходный этап, закупились бы заранее, и эмоций неприятных бы не было. Президент Беларуси Александр Лукашенко ведь не раз говорил, что за порядком на селе нужно следить. Персональную ответственность за торговлю в малых населенных пунктах несут лично председатель сельского совета и начальники торговых точек.

Но не стоит забывать и о том, что такие магазины во многом продолжают свою работу за счет государственных дотаций для того, чтобы белорусы жили одинаково хорошо, а выбор в магазине был и в городе, и даже в том же Шумилино. Альтернатива должна быть, и продукты есть на почте, приезжает и частная торговая точка. Хорошо, что люди привыкли к тому, что уровень жизни в регионах обеспечен государством, и хотят, чтобы было еще лучше.

Ошибка в нумерации квартир в Дятлово: как описка в техпаспорте переросла в борьбу за жилье Ошибиться цифрой в контрольной по математике - неприятно, но не трагично. А вот ошибиться с номером квартиры - начало абсурдной истории, в которую трудно поверить

К слову, Любовь уже успела поблагодарить всех причастных к оперативному решению вопроса: "От лица жителей деревни Суровни Шумилинского района хочу выразить искреннюю благодарность руководству Витебского Белкоопсоюза за оперативную реакцию на обращение, которое я опубликовала в соцсети 26 августа. 28 августа мы получили полноценную поставку продукции. Спасибо за скорость и заботу о сельских жителях. Ассортимент товаров - полки ломятся". Вот таких бы роликов в TikTok встречать почаще.

Главное фото: pexels.com