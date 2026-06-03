Покататься на новом авто 5 лет и вернуть обратно? Что изменится после ввода оперативного лизинга

Исторически в Беларуси преобладала финансовая аренда автомобиля с полным выкупом. Новым законом вводится понятие "вторичный лизинг", или "оперативный лизинг". Как эта норма будет работать на практике, и в каких сферах она может получить наибольшее распространение, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

Директор Ассоциации лизингодателей Беларуси, председатель Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергей Шиманович обратил внимание, что до момента ввода в законе понятия "повторный лизинг", оперативный лизинг развиваться не мог, так как после того, как предмет приобретен, передан в лизинг и забран по окончании договора по каким-либо причинам, в лизинг его уже сдать не могли из-за законодательного ограничения (а оперативный лизинг подразумевает, что предмет лизинга передается многократно). Теперь же закон снимает этот барьер. "Мы ожидаем, что после вступления в силу закона оперативный лизинг получит более широкое распространение. В мировой практике объем оперативного лизинга занимает до трети рынка и более", - выразил мнение эксперт.

Сергей Шиманович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d4ef0f4-5cf5-45e5-96f2-e3e59acdd557/conversions/0f8a7317-6e08-4669-b883-06e92705335b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d4ef0f4-5cf5-45e5-96f2-e3e59acdd557/conversions/0f8a7317-6e08-4669-b883-06e92705335b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d4ef0f4-5cf5-45e5-96f2-e3e59acdd557/conversions/0f8a7317-6e08-4669-b883-06e92705335b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d4ef0f4-5cf5-45e5-96f2-e3e59acdd557/conversions/0f8a7317-6e08-4669-b883-06e92705335b-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Шиманович

Специалисты отмечают, что тренд будет развиваться в сторону оперативного лизинга. Приведем простой пример. Физическое лицо или субъект хозяйствования приобрел автомобиль бизнес-класса (сейчас есть вариант каршеринга, пока оперативного лизинга как такового нет), но понимает, что лизинг и автомобиль в собственность ему не нужны, поэтому вступление в силу закона № 133-З "О лизинговой деятельности" позволит предложить лизинговой компании сделку. По сути, человек может 5 лет кататься на машине, а после отдать ее назад компании, которая переоценит стоимость с учетом износа, снизит стоимость и передаст в пользование другому лизингополучателю.

Заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун отметил, что для рынка это станет новым витком развития с точки зрения расширения возможностей получения финансовых услуг. К слову, оперативный лизинг подразумевает еще и оказание ряда дополнительных услуг - страхование, обслуживание, что создаст больше удобств лизингополучателю.

цитата Романа Бродова о лизинге в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fba252c-5c48-462b-ad0e-72b3dc150f8f/conversions/2029e909-f278-44d1-a5ab-a7793769972b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fba252c-5c48-462b-ad0e-72b3dc150f8f/conversions/2029e909-f278-44d1-a5ab-a7793769972b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fba252c-5c48-462b-ad0e-72b3dc150f8f/conversions/2029e909-f278-44d1-a5ab-a7793769972b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fba252c-5c48-462b-ad0e-72b3dc150f8f/conversions/2029e909-f278-44d1-a5ab-a7793769972b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Вопрос оценки имущества, бывшего в собственности и использовании, является тонким вопросом. Если по автомобилю более-менее понятно, - он дешевеет со временем, то с жильем дела обстоят иначе. Возникает вопрос: что делать с платежами на жилье, подорожавшее со временем? Объясню. Законом предусматриваются только три категории объектов, подпадающих под вторичный лизинг, - это автомобили, квартиры и одноквартирные жилые дома", - разъяснил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов.