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Покататься на новом авто 5 лет и вернуть обратно? Что изменится после ввода оперативного лизинга
Исторически в Беларуси преобладала финансовая аренда автомобиля с полным выкупом. Новым законом вводится понятие "вторичный лизинг", или "оперативный лизинг". Как эта норма будет работать на практике, и в каких сферах она может получить наибольшее распространение, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
Директор Ассоциации лизингодателей Беларуси, председатель Третейского суда "Лизинговая арбитражная палата" Сергей Шиманович обратил внимание, что до момента ввода в законе понятия "повторный лизинг", оперативный лизинг развиваться не мог, так как после того, как предмет приобретен, передан в лизинг и забран по окончании договора по каким-либо причинам, в лизинг его уже сдать не могли из-за законодательного ограничения (а оперативный лизинг подразумевает, что предмет лизинга передается многократно). Теперь же закон снимает этот барьер. "Мы ожидаем, что после вступления в силу закона оперативный лизинг получит более широкое распространение. В мировой практике объем оперативного лизинга занимает до трети рынка и более", - выразил мнение эксперт.
Специалисты отмечают, что тренд будет развиваться в сторону оперативного лизинга. Приведем простой пример. Физическое лицо или субъект хозяйствования приобрел автомобиль бизнес-класса (сейчас есть вариант каршеринга, пока оперативного лизинга как такового нет), но понимает, что лизинг и автомобиль в собственность ему не нужны, поэтому вступление в силу закона № 133-З "О лизинговой деятельности" позволит предложить лизинговой компании сделку. По сути, человек может 5 лет кататься на машине, а после отдать ее назад компании, которая переоценит стоимость с учетом износа, снизит стоимость и передаст в пользование другому лизингополучателю.
Заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун отметил, что для рынка это станет новым витком развития с точки зрения расширения возможностей получения финансовых услуг. К слову, оперативный лизинг подразумевает еще и оказание ряда дополнительных услуг - страхование, обслуживание, что создаст больше удобств лизингополучателю.
"Вопрос оценки имущества, бывшего в собственности и использовании, является тонким вопросом. Если по автомобилю более-менее понятно, - он дешевеет со временем, то с жильем дела обстоят иначе. Возникает вопрос: что делать с платежами на жилье, подорожавшее со временем? Объясню. Законом предусматриваются только три категории объектов, подпадающих под вторичный лизинг, - это автомобили, квартиры и одноквартирные жилые дома", - разъяснил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов.
По его словам, с жильем пошли по самому справедливому пути - продажа через аукцион, оценка стоимости, объективно подтверждающаяся рынком. Исходя из этого, осуществляются все перерасчеты и регулируются отношения с предыдущим первым владельцем.