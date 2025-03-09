С чего начал первый день в новой должности Владимир Караник и какой план на 100 дней

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра Беларуси, который будет курировать социальную сферу. На этой неделе вице-премьер приступил к работе. В программе "Главный эфир" спросили, с чего он начал первый рабочий день в новой должности и какой план на 100 дней.

По его словам, как всегда работа началась с организационных вопросов. "Первое, это, конечно, выстраивание своего графика, определение приоритетов, встреча с руководством министерства в курируемом мной направлении, - рассказал Владимир Караник. - И до банальных организационных вопросов в виде оформления электронной цифровой подписи и настройки системы электронного документа оборота. Все как в старом новом месте".

Плана на 100 дней еще нет, отметил он. "Надо посетить многие знаковые объекты, причем очень разнообразные в социальной сфере. Это и молодежный патриотический центр в Бресте (важное звено патриотического воспитания подрастающего поколения), завод по переработке плазмы в Ганцевичах и оргкомитет "Славянского базара в Витебске". А заодно и посмотреть, как продвигается проект модернизации и реконструкции здравоохранения Витебска, который я курировал и хорошо знаю еще в период борьбы с пандемией COVID. Это и направление, касающееся развития музейного отдела, перечислил вице-премьер. Перспективный план выстроен".