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"Смешно сравнивать с Европой" - Роман Самуль высказался о преимуществах жизни в Беларуси

роман самуль высказался о жизни в Беларуси, Роман Самуль из Латвии в Беларуси

Блогер, общественный деятель Роман Самуль имеет вид на жительство в Беларуси. Он переехал несколько лет назад из Латвии в Беларусь, здесь же женился, вскоре в семье появилась дочь. Мужчина в "Актуальном интервью" признался, что его семья была бы счастлива получить гражданство Республики Беларусь.

Роман, к слову, неоднократно снимал ролики, в которых рассказывал о Беларуси, делился видением жизни здесь и в Латвии. "В Беларуси есть все возможности для человека, который не сидит на месте, а что-то делает. Как минимум он точно не будет голодать, как средний слой он может позволить дом, машину, прокормить семью, нормальную работу, которая позволяет иметь свободное время", - отметил блогер.

Блогер, общественный деятель Роман Самуль
Роман Самуль

По словам общественного деятеля, в Европе и, частности, Прибалтике люди погрязли в диком капитализме, работают на двух работах, чтобы выжить, у них нет времени интересоваться политикой. А всем известна фраза: если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой. Помимо этого, в стране искусственно разделяют общество с помощью создания фейковых оппозиций.

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Беларусь смешно сравнивать с Европой. Беларусь во многом лучше, справедливее.
Роман Самуль

"Для меня важна возможность выражать свои мысли, продолжать заниматься своей деятельностью, доносить до своих соотечественников информацию, что Беларусь не такая, как рисуют ее в Латвии. В Беларуси я прочувствовал единение народа и власти. Тут тебя слышат, а там пришлют отписку или вообще проигнорируют. Ты никогда не можешь донести свою точку зрения хоть до одного, даже самого маленького дипломата или политика", - добавил он.

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Собеседник убежден, что белорусская стабильность, нормальная жизнь, возможность воспитания детей, планирования на года вперед своей жизни не нравятся коллективному Западу, поэтому он старается всех перессорить, а потом зайти и забрать все без каких-либо усилий. "Важно понимать, что каждый из нас очень важен. Каждый должен ценить сегодняшний день, свою семью и окружение, потому что если нас будет больше, то мы выстоим и, дай бог, не случится того, чего хотят на Западе", - призвал Роман Самуль.

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Главное фото: pexels.com

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

Роман СамульБеларусьАктуальное интервьюЛатвия
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