Роман Самуль о сегодняшней жизни в Латвии: Там государству наплевать на своих людей

Роман Самуль переехал из Латвии в Беларусь. В "Актуальном интервью" он рассказал о жизни в прибалтийской стране сегодня.

"Государство о людях там не думает, ему наплевать на них", - так начал беседу гость интервью. По его словам, люди в Латвии выживают, а не живут. "В стране декларируют среднюю зарплату в месяц 1,4 тыс. евро. Это чушь. У кого-то зарплата составляет 98 тыс., например, как у бывшего директора-иностранца, национального авиаперевозчика AirBaltic. Он постоянно дотационный, но руководство никакую прибыль показать не может, потому что зарплата у кого-то такая, как у него, а у другого, допустим, 300 евро. Возьмем одного такого человека и, скажем, на него 50 тыс. людей. В среднем получается, что люди чуть ли не миллионы получают. А по факту мужчины зарабатывают 800 евро", - объяснил Роман Самуль.

Не легче обстоят дела и с ценами на коммунальные услуги. "Жить в квартире, особенно зимой, - испытание", - отметил мужчина. Реальные средние счета выходили приблизительно 250-300 евро еще по тем временам, когда Роман непосредственно жил в Латвии. А некоторым латвийцам и вовсе приходилось платить за двухкомнатную квартиру 897 евро. В таких случаях людям оставалось разве что ехать куда-нибудь батраком в Германию или Нидерланды на работу на плантации цветов или томатов.

03.01.2025 20:22

"В 2022 году я избирался в Сейм. В ходе агитации приходилось ездить по деревням и хуторам. Очень много встречал неприглядных домов, забытых хозяевами. Оказывается, в такие заселяли людей без ведома владельца. В домиках кучковались пенсионеры по три-четыре человека. Их пенсии в районе 300-400 евро максимум не позволяли иметь квартиру, оплачивать коммунальные услуги. Им приходилось отдавать все, а на еду ничего не оставалось", - поделился ситуацией Роман Самуль.