Роман Самуль: После распада СССР русскоязычные в Латвии стали людьми третьего сорта

Власти Латвии обнаружили угрозу национальной безопасности и своей медицине не в недостатке финансирования и не в недостатке кадров, а в людях, работающих с "неправильными" паспортами.

58 работников одной из региональных больниц государства были одним днем уволены за то, что у них был белорусский или российский паспорт. Как это вообще оказалось возможным, что позволяет таким образом действовать властям Латвии, рассказал в "Актуальном интервью" блогер и активист (Латвия) Роман Самуль.

Напомним, что речь идет о Латгальском регионе, Даугавпилс. Именно там недавно были уволены медработники. Даугавпилс - второй город по величине, русскоязычный. Там проживают около 90 % русскоязычных людей. "Когда распался СССР, мы проснулись в якобы свободной демократической стране, и уже априори все русские или носители русского языка стали для них врагами. Все они ощущали себя людьми третьего сорта. Мы не могли куда-либо выбиться, допустим, в высшие политические эшелоны. Мы были вроде сферы обслуги для титульной нации", - поделился происходящим в Латвии блогер.

А из-за нового закона, согласно которому иностранцы не имеют права работать в госструктурах, это все и происходит. Сейчас в стране "идет зачистка потенциально нелояльных людей к власти и так называемой пятой колонне". По словам Романа Самуля, все действия, связанные с возведением полигонов, "отжатием" частной собственности на границах с Россией и Беларусью показывает, что Латвия готовится к военным провокациям, может, даже к войне, а таким образом они сейчас просто зачищают поле.