Современные вызовы, развитие страны - разговор о важном состоялся в Бресте и Гродно

Краткий пересказ от ИИ

Современные вызовы и геополитические тренды, национальные смыслы и будущее Беларуси 6 августа обсуждали в Бресте и Гродно в рамках большого информационно-просветительского проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы". Масштабный и важный диалог объединил сотни белорусов разных профессий и возрастов.

Расскажем о ярких спикерах и главных темах встреч.

Диалог о важном - в Бресте

Проект учит каждого держать руку на пульсе. Очередной площадкой для встречи стал Брест. Вопросов у жителей региона накопилось немало. Для них предоставили открытый микрофон и дали возможность быть услышанным. Такой формат общения востребован у тех, кто неравнодушен к истории, которую белорусы пишут сегодня и передадут поколениям.

Play В рамках проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" в Бресте прошла встреча с Иваном Эйсмонтом Большой информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" объединил более 500 неравнодушных к настоящему и будущему Беларуси

Как отличать фейки от правды, противостоять информационным войнам, успевать за мировой повесткой, стремительно меняющимися векторами, о попытках антибелорусской пропаганды и реалиях, в которых белорусов не сломить и не раскачать сомнительным информационным и санкционным давлением и, конечно, не заставить переписать историю, которая в нашем государстве - фундамент, - все это темы для обсуждения в рамках проекта.

Пульс времени задал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Среди участников большого диалога было полтысячи брестчан. Открытый микрофон помог понять запросы и проблемы простых людей - врачей, студентов, работников образования и социальной, и сферы ЖКХ.

"Всегда надо черпать информацию из официальных источников. У нас тоже есть свой официальный канал, там именно правдивые подробности о жизни ЖКХ. Вопрос, который меня волновал, - это престиж наших работников. Я услышала, для себя почерпнула, как надо вести наше хозяйство дальше, и поэтому будем следовать!" - отметила участница большого диалога.

"Живая встреча, я считаю, это достаточно важно. Мы узнаем много нового о том, что происходит. Это лучше, чем листать в интернете какую-то информацию, потому что достаточно много источников - какие-то могут быть достоверные, какие-то нет", - поделилась мнением еще одна участница.

Жителей первого региона волнует и современная политика, и будущее экономики. Красноречивый ответ на санкции, закрытие границ, геополитические конфликты и способы развязывания войн другими государствами, национальная безопасность нашей страны и многовекторность белорусско-российского сотрудничества - темы важные, как и выводы. Все по существу, с цитатами известных лидеров. Диалог получился по-настоящему живой и полезный. Были и советы о том, как сделать город еще более узнаваемым за рубежом. От частных к общим - все мнения и вопросы были услышаны.

Иван Эйсмонт

"Нужно ездить общаться. Это должно быть не формально, не затянуто. Мы должны людям предоставить такую возможность, даже если у человека, который пришел на эту встречу, нет острого вопроса, по крайней мере мы ему предлагаем поговорить. Я выступил с небольшой презентацией своего видения того, что происходит вокруг, в нашей стране, о причинах и следствиях этого всего", - отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Можно было узнать основные тенденции в политике, в каком направлении движется наша республика. Интересно было узнать какие-то закулисные истории. Презентация была очень понятная, доступная", - поделилась участница диалога.

"Пульс страны" подхватили в Гродно

Разговор без сценария и ограничений подхватили в Гродно.

На встрече с министром информации Дмитрием Жуком присутствовали представители трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь. Обсудили развитие страны по важным направлениям и современные вызовы. Среди актуальных тем - безопасность в соцсетях, работа зарубежных интернет-платформ, информационные войны, роль искусственного интеллекта. Интересовались участники встречи и тем, как воспитывать детей в цифровую эпоху.

"Мне очень понравился вопрос о том, как защитить детей и старшее поколение от той информации, которая есть в Сети. И здесь не было простого ответа, что, мол, проведите беседу и так далее. Был даже больше ответ, как самому эту информацию проанализировать и что с ней делать. И тогда уже это твоя ответственность, как донести ее до своих родителей и своих детей", - поделилась впечатлениями участница диалога.

Play "Пульс страны: факты, тренды, смыслы": в Гродно прошел открытый диалог о развитии белорусских СМИ Министр информации Беларуси Дмитрий Жук встретился с коллективом института "Гродногражданпроект"

"Мы можем напрямую общаться с высшим руководством нашей страны, получать дельные советы, рекомендации. Встреча способствует формированию доверия, пониманию позиции государства, пониманию того, какую роль играет общество в нашей стране, и в целом налаживает прямой диалог", - отметила участница мероприятия.

Встреча прошла и в стенах института "Гродногражданпроект". Обсуждали будущее белорусских СМИ, информационную и цифровую безопасность и еще много тем, касающихся каждого.

Дмитрий Жук

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Меня воспринимают как журналиста, а сейчас министра информации, поэтому вопросы во многом касались именно информационной сферы. Но поверьте, сегодня информация, виртуальная среда очень влияет на нашу реальную жизнь. И людей волнует, как там правильно себя позиционировать. Это нормально, это хорошо. Но это говорит еще о другом - о том, что критических вопросов у них нет".

"Пульс страны" укрепляет традицию советоваться с народом, интересоваться на местах, что волнует людей, и расширяет географию, охватывая все больше регионов. Это разговор на злобу дня, когда мнение общественности становится основой для принятия важнейших для страны решений.