Заблокированы официальные каналы Международного радио "Беларусь"
Новая атака на свободу слова - доступ к каналам Международного радио "Беларусь" заблокирован на видеохостинге YouTube без права восстановления. Аккаунт не удалили, но управлять им у интернет-администраторов возможности нет.
Среди стран, где аудитория чаще всего просматривала контент радио на YouTube, лидировала Польша - на нее приходилось свыше 84 % всех зрителей. Далее с большим отрывом шли Германия, Великобритания и США. Теперь эти страны лишились права на получение информации, альтернативной западному нарративу.
Напомним, в начале апреля 2026 года аналогичная участь постигла YouTube-каналы БелТА, ОНТ и СТВ. Их удалили под предлогом санкционных ограничений. В Министерстве информации назвали эти действия "недружественным и безосновательным шагом" и оставили за собой право на ответные меры.