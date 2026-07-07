Вступительная кампания - 2026: сроки и правила подачи документов в вузы

Абсолютный тренд в образовании - на пороге определяться с будущим местом работы, чтобы не просто получить первый опыт в качестве молодых специалистов, а закрепиться вдолгую.

На места целевого набора, который обеспечивает взаимные гарантии, заметный спрос. Уже скоро будет понятно, кто оказался наиболее конкурентным. С 12 июля начинается прием в вузы. Занять очередь можно удаленно, это позволяет удобный сервис "электронная очередь".

Внутренние экзамены в БГМУ

Целый арсенал из рукописных конспектов, как слои того самого гранита, который не расколоть без упорства. Почему выбор пал на медицину? У каждого свой путь или пример. Валерия Четырко вдохновилась сестрой. Сдавать внутренние (сегодня это биология) приехала из Новогрудка, работать хочет в Лидской ЦРБ. Планы конкретные. И таких мотивированных будущих врачей здесь сотни.

Белорусский государственный медицинский университет - лидер в стране по количеству целевого набора. В 2026 году это 782 человека. И, кстати, лидерские позиции сохраняет уже 3 года.

В БГМУ конкурс сложился равномерно. На все факультеты на целевое выделено почти 60 % от всех бюджетных мест. Это обоюдные гарантии. Целевики зачисляются первыми.

Результаты станут известны уже в субботу, 11 июля. Но и те, кто не выдержал конкурса, не остаются без шанса.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

"Экзаменационная и приемная комиссия работает каждый день - и в субботу, и в воскресенье. С воскресенья уже ребята смогут подавать. Может быть, кто-то не прошел на целевую форму подготовки, а у них есть хорошие результаты по ЦТ, ЦЭ, они смогут подать и на бюджетную форму подготовки. А те ребята, которые видят, что все-таки нужно еще год подготовиться, у нас есть подготовительное отделение. Они смогут на подготовительном отделении подготовиться и поступить в следующем году".

Внутренние экзамены во всех вузах для тех, кто метит на целевое, продолжатся до 10 июля, до 25-го - для творческих и сельхозспециальностей. С 12 июля начинается прием документов. Размер этого окна может разниться - кому-то нужна неделя, кому-то больше, чтобы принять заявки от желающих.

Электронная очередь в приемную комиссию

Новация последних лет, которая существенно упрощает процесс подачи документов в приемные комиссии вузов, - электронная очередь. Удобные дату и время посещения приемной комиссии, вуз, факультет и специальность можно найти на сайте РИКЗ. С 6 июля такая возможность доступна. В то же время это необязательная процедура, скорее, удобный сервис.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

"Это, конечно же, не исключает возможность и живой подачи, по живой очереди. Но вместе с тем, если брать по прошлому году, примерно треть поступивших в прошлом году абитуриентов воспользовалась этой возможностью. Все только были рады и благодарили нас за такую возможность. Уже открыта регистрация на сайте РИКЗ по электронной очереди, мы видим, что, наверное, практически половина абитуриентов воспользуется в этом году этой услугой, поэтому мы вузам дали команду увеличить количество рабочих мест для того, чтобы удовлетворить всех желающих подать через электронную регистрацию документы в тот вуз и на ту специальность, которую они выбрали".

Не отступая от традиции, последние пакеты документов принимают от абитуриентов-платников. 1 августа - последний день. А далее итоги большого вступительного марафона для высшей школы. Параллельно в эти сроки работают приемные комиссии в колледжах, чтобы к середине августа была конкретика, кто, где и с чего начнет свой новый учебный год.

На среднем звене тенденции схожи - более половины, как правило, из бюджетных мест отведены под целевой набор. Те, кто еще не решился, время есть (там ждут с договорами еще весь июль).

60 % мест отведено под целевой набор

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:

"В этом году целевой набор у нас составляет 60 % от бюджетных цифр приема. Оформить целевой договор можно в колледже, можно в учреждениях здравоохранения. Заключить целевой договор можно до последнего дня приема документов - для абитуриентов на основе общего базового образования до 3 августа, для абитуриентов, поступающих на основе общего среднего образования, до 11 августа".

Медицина - одна из самых востребованных в экономике специальностей наряду с инженерным, агро- и педагогическим профилем. Что касается других, их пересматривают каждый год, так образование работает под запрос времени. И здесь просматривается абсолютно очевидный тренд на равномерное укрепление регионов, чтобы одаренные и талантливые распределялись по всей стране, а не только в Минске. Победители региональных университетских олимпиад в региональные вузы проходят вне конкурса. Они зачислены одними из первых 2 июля. Это больше 350 человек со средним баллом в аттестате не ниже 9,1.