Лукашенко: С приходом Трампа к власти вопрос о прекращении войны в Украине был поставлен ребром

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Только благодаря нынешней администрации Соединенных Штатов Америки так остро стал вопрос о прекращении войны в Украине. Таким мнение поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью известному блогеру Марио Науфала.

"Сейчас все мы, и особенно представители СМИ погружены в поиск причин. Ищите, кто виноват в развязывании этого конфликта. Я исхожу из других позиций. Мы потом найдем, кто виноват. Никто от ответственности не уйдет. Мы подробно обсудим и разберемся в причинах этого. Сегодня в повестке дня не этот вопрос. И тут еще раз хочу подчеркнуть позицию нынешней администрации Соединенных Штатов. Только благодаря этой администрации так остро стал вопрос прекращения войны", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко также отметил, что об этом он говорил, когда подписывались Минские соглашения, было сказано о том, что без США вопрос не решится. Все будет зависеть от того, какую позицию займут Штаты и ближайшие союзники. "Ну, посмотрите, так и случилось. Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие? Не было бы этого конфликта. И только с приходом к власти Дональда Трампа вопрос был поставлен ребром - нужно остановить войну", - отметил глава государства.

Лукашенко признался, что не знал о том, что в феврале начнется война в Украине. "Но если бы знал, я бы Украину тогда не защищал. Потому что в этот момент уже мы находились в стадии экономической войны с Украиной. Украина раньше, чем американцы и Западная Европа ввела против нас санкции, закрыла границу. Они арестовали тысячи наших железнодорожных вагонов с товарами, до сих пор не вернули, и около тысячи большегрузных автомобилей. Они арестовали 75 наших граждан, водителей, которые работали на этих автомобилях. И мне пришлось проводить спецоперацию для того, чтобы их оттуда вытащить. Троих они убили и изуродовали тела, чтобы мы не поняли, как это произошло. Так почему я должен был защищать Украину?" - задал риторический вопрос Президент Беларуси.