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Интервью Лукашенко блогеру и бизнесмену Марио Науфалу
05.03.2025
Один из крупнейших интервьюеров в социальной сети X (ранее Twitter) Марио Науфал провел сенсационное интервью с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Глава государства раскрыл иностранному блогеру множество нюансов, проливающих свет на международную геополитическую ситуацию. Основные вопросы, которые были подняты в ходе беседы: - О чем сожалеет Путин? - Был ли Зеленский беспомощной пешкой НАТО? - Предотвратил ли Трамп ядерную войну? - Почему Вагнер остановил свой поход на Москву во время мятежа? - Кто на самом деле командует НАТО? - Представляет ли Китай угрозу? - Наступит ли мир в Украине?
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Интервью Лукашенко блогеру и бизнесмену Марио Науфалу
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