Президент Беларуси провел встречу с председателем Ассамблеи Союза Мьянмы

На последовательное развитие сотрудничества на разных уровнях нацелены Беларусь и Мьянма. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял председателя Ассамблеи Союза Мьянмы. Это высший законодательный орган страны.

В Минске с визитом находится парламентская делегация азиатской республики. Между нашими странами налажены активные политические контакты, выстроен доверительный диалог на высшем уровне. Задача - конвертировать его в успешные экономические проекты. Они определены в дорожной карте сотрудничества на ближайшие годы.

Есть взаимный интерес развивать кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве. Крепнут гуманитарные связи. Открыта новая страница в истории дипотношений: в 2026 году приступили к работе посольства наших стран. Беларусь рассчитывает на дальнейшее укрепление двусторонних контактов. Но двигаться вперед нужно активнее, не теряя время, призвал партнеров Президент.

Play Мьянма, США и союзная оборона - что обсудил Лукашенко в насыщенный переговорный день 22 октября во Дворце Независимости Президент Беларуси рассмотрел развитие диалога с Мьянмой, оборону союзных границ и прогресс в отношениях с США

"Я приветствую вас в Беларуси. Хорошо, что вы приехали именно в это время, когда идет активная проработка будущих направлений сотрудничества с вашей страной. И даже не просто направлений сотрудничества, а будущих контрактов, конкретных дел между вашей страной и Беларусью", - сказал глава государства.

"Если быть абсолютно откровенным и говорить дипломатично, должен сказать, что мы можем в торгово-экономических вопросах значительно больше, нежели имеем сейчас. По крайней мере, наши политические отношения ушли далеко вперед от экономики. Надо экономике подтягиваться к уровню политических отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что белорусско-мьянманский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству должен внести больше предложений в направлении интенсификации сотрудничества двух стран. "Абсолютно убежден, что парламентарии в этом плане должны если не впереди президентов быть, то быть настоящей опорой руководства наших стран в продвижении интересов Беларуси в Мьянме и Мьянмы в Беларуси, - сказал Президент. - Ваш визит говорит о том, что парламентарии Мьянмы в этом направлении готовы действовать и действуют. Заверяю вас, что и наши парламентарии в долгу не останутся".

"Мы нацелены на серьезные отношения между двумя странами, потому что есть серьезные, в том числе экономические, основы нашего успешного сотрудничества в будущем. Просто надо не терять время, а двигаться вперед. К этому нас подталкивает бурное развитие международных отношений. Этого требует обстановка", - подчеркнул белорусский лидер.

Зарубежный гость прежде всего поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и оказанный радушный прием мьянманской делегации, отметив, что для него это большая честь и радость. Он также передал Александру Лукашенко теплые приветствия от лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Аун Лин Две подчеркнул позитивную роль хороших межличностных отношений, сложившихся между лидерами двух стран, в продвижении двустороннего взаимодействия Мьянмы и Беларуси. "Считаю, что ваши тесные отношения с Президентом Мьянмы и взаимные визиты создают возможности для сотрудничества. Рад видеть, что нам удается сохранять теплые и добрые отношения между нашими странами, и сотрудничество в различных сферах расширяется из года в год", - заявил высокий гость.

Мьянма - это огромный рынок с населением в 55 млн человек в стратегически важной части Азии: между Китаем, Индией и государствами АСЕАН. Для Беларуси это открывает перспективы выхода в большой азиатский регион. Наши предприятия обладают востребованными компетенциями в промышленности и АПК. Эти сферы определяющие в белорусско-мьянманской повестке.