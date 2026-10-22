Президент Беларуси заявил о подвижках по многим вопросам в переговорном процессе с США

22 октября во Дворце Независимости обсуждали работу на американском треке. В отношениях Беларуси и США есть подвижки по многим вопросам. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая доклад о результатах работы в переговорном процессе с США.

В Минске приветствуют шаги Вашингтона по снятию ряда санкций. Несмотря на то, что этот процесс сложный, есть уверенность, что он продолжится.

В беседе с журналистами постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, который погружен в белорусско-американскую тематику, подтвердил вероятность новых визитов делегации США в Минск. Но пока без конкретики по срокам.

Беларусь - США: переговорный процесс

С возвращением в Белый дом администрации Трампа наметились определенные подвижки в белорусско-американских отношениях. Диалог на этом треке активизировался в последние полтора года. Минск всегда подчеркивал, что отход от санкционной риторики будет более конструктивным, и ставил в приоритет экономику.

Чтобы вести диалог, в Минск Трамп направил спецпосланника США Джона Коула. Он бывал у нас уже не раз. Именно ему было поручено участвовать в обсуждении непростых вопросов двусторонней повестки.

Прошло несколько раундов переговоров. По итогам сентябрьского раунда сам Коул отмечал значительный прогресс, достигнутый странами. И говорил о том, что эта работа будет продолжена. Беларуси это принесло отмену ряда санкционных ограничений для наших компаний. Еще раньше - снятие санкций с "Белавиа", двух банков и Минфина, решение вопроса по калию.

В общем, движение есть. В этот раз обсуждение результатов работы было без американцев, в числе участников мероприятия - белорусские топ-управленцы.

Президент: В отношениях Беларуси и США есть подвижки по многим вопросам

Александр Лукашенко напомнил, что больше месяца тому назад, когда проводился очередной раунд переговоров с американской делегацией, было условлено о нынешней встрече. "Мы договорились, что встретимся и обсудим белорусско-американские отношения, их состояние на сегодняшний день и наши действия на перспективу", - сказал он.

Глава государства отметил, что постоянному представителю Беларуси при ООН Валентину Рыбакову было поручено контролировать этот процесс. "Мы его использовали как своего представителя в конкретных делах и вещах в США. Для ведения переговоров и, главное, реализации наших договоренностей. Месяц назад мы договорились, что он прибудет в Беларусь и доложит нам о реализации наших договоренностей", - пояснил белорусский лидер.

Он попросил белорусского дипломата обстоятельно доложить по этим вопросам, чтобы принять решение по дальнейшим действиям.

"Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Тогда было сказано делегации, что очень хотелось бы, чтобы и американцы в этом отношении на 100 % выполняли договоренности. И договорились, что месяц - для того, чтобы мы подтянулись где-то, американцы, как в народе говорят, хвосты обрубили и вышли на площадку дальнейших действий. Вот Рыбаков и доложит нам об этой ситуации, о том, что происходит сегодня и что нам предстоит еще сделать", - сказал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент не стал конкретизировать в этот раз. Но известно, что белорусская сторона, например, ставила вопрос о возврате застрявших средств в банке за поставленный ранее калий. По информации от участников переговорного процесса, идет работа, чтобы разблокировать деньги. Еще раньше Александр Лукашенко говорил, что в переговорной повестке может быть немало пунктов: от функционирования посольств до темы ядерных материалов. Важный момент, который неоднократно подчеркивал белорусский лидер, если речь о США - все переговоры лишь с учетом наших национальных интересов, ну и, конечно, не в ущерб союзническим отношениям с основными партнерами.

"Должен сказать, что администрации США сегодня непросто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам, - заявил глава государства. - Несмотря на то, что выпячиваются отдельные проблемы, как они говорят, с обменом политзаключенных на отмену санкций и так далее. Хотя много и других вопросов, связанных с посольствами и так далее, сегодня у нас на столе. В том числе взаимоотношения Беларуси с Европейским союзом, что касается в том числе и Соединенных Штатов Америки".

Александр Лукашенко также передал самые добрые пожелания спецпосланнику США Джону Коулу, который возглавляет на переговорах команду представителей президента США, а также его супруге Грете Конвей Ван Састерен. Глава белорусского государства знаком с ней лично. В декабре 2025 года она приезжала в Минск, где брала интервью у белорусского лидера для американской телекомпании "Ньюсмакс".

"Передайте Джону Коулу самые добрые пожелания, его жене - яркой и видной журналистке. А также Дональду Трампу - за то внимание, которое он уделяет нашим отношениям", - сказал Президент.

Беларусь в ближайшее время направит новую партию калия в США

Одним из практических результатов диалога Минска и Вашингтона стал доступ белорусского калия на американский рынок. Первая партия уже находится в порту Нового Орлеана. Очередная отправится в США в ближайшей перспективе. На следующей неделе постпред Беларуси рассчитывает в очередной раз встретиться с американской делегацией в Нью-Йорке.

Рыбаков: Отдельные вопросы решены полностью, некоторые - в процессе

"Вопросы решаются все, которые были обозначены. Но полностью решен только один - сняты персональные санкции с руководителя "Беларуськалия". Остальные вопросы в процессе решения. Это может занять какое-то время, потому что вопросы сложные, касающиеся банковской деятельности. Но они будут решены", - сказал дипломат.

Валентин Рыбаков

В числе главных вопросов, к решению которых стремится белорусская сторона, он назвал отмену санкций. "Мы над этим работаем, процесс идет. Определенные положительные результаты в этом направлении достигнуты. Нет никаких сомнений в том, что этот процесс будет продолжаться", - отметил дипломат.

Валентин Рыбаков подтвердил вероятность новых визитов делегации США в Минск, но пока без сроков и конкретики. Внутренние политические события в самих Штатах, а в ноябре там пройдут промежуточные выборы или (как говорят) "битва за конгресс", в определенной степени - в частности, по графику контактов - отражаются на переговорной повестке с Беларусью. Но глобально на результатах взаимодействия с Минском сказаться не должны.