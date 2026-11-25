Президент Франции Эммануэль Макрон - прагматик, он понимает, что происходит и настроен на установление мира в украинском конфликте, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу Le Point.

Полная версия разговора опубликована 25 ноября во Франции.

Глава белорусского государства поделился своим видением будущей системы безопасности на континенте. Здесь многое будет зависеть в том числе от Беларуси и России. Отказ от диалога может вести только к эскалации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью заявил, что от Беларуси исторически зависит определенная роль в системе европейской безопасности, и исключать Россию и Беларусь из процессов мирного урегулирования недопустимо.

Белорусский лидер напомнил о тяжелых исторических испытаниях, через которые прошла страна: "Наполеон туда-сюда прошелся по Беларуси, ничего не осталось фактически. Особенно Вторая мировая война, эпицентр здесь, людей очень много погибло. Мы это все помним". Он подчеркнул, что как историк хорошо знает историю своего государства. По его словам, от белорусского народа и Беларуси "кое-что зависит".

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь поддерживает постоянные контакты с французским президентом - по телефону или опосредованно. "Мы говорим с ним о мире. И то, что я слышу от вас и в средствах массовой информации - совсем другое. Это противоречит тому, о чем мы разговариваем", - заявил он.

По словам белорусского лидера, Макрон говорит о мире на европейском континенте, прежде всего в Украине, и о том, что исключить Россию и Беларусь из процесса мирного урегулирования и будущего Европы невозможно.

"Прагматично многие вопросы обсуждаем: установление нормальных отношений, экономических и так далее. Я вижу, что это абсолютный прагматик, он понимает, что происходит", - добавил Президент.

Александр Лукашенко раскритиковал позицию, согласно которой с Россией не стоит разговаривать, поскольку она якобы не может победить в украинском конфликте. "Это страшное заблуждение. Если из этого исходить, то, наверное, мы можем так дойти и до Третьей мировой войны на нашем континенте или еще хуже. Третья мировая война может привести к ядерному противостоянию - это уже вообще опасно для всех", - предупредил он, отметив, что тем, кто рассчитывает "отсидеться за океаном", это не удастся.

"Не может быть в Европе никакой структуры и безопасности без Востока и России, поэтому ни в коем случае из этого посыла исходить нельзя. Это моя точка зрения", - заключил глава белорусского государства.

quote Не может быть в Европе никакой структуры и безопасности без Востока и России, поэтому ни в коем случае из этого посыла исходить нельзя. Александр Лукашенко

Готов ли Минск идти на компромиссы? Например, отказаться от российских ракет с ядерным зарядом в обмен на обязательства Запада не приближать к границам свои ракеты и свое ядерное оружие. Вот что ответил Президент на вопрос журналистки.

"В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие кто откуда выводить - это, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение, но главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации в Украине, чтобы люди не гибли и стабильность была в Европе. Потому что мы географический центр Европы, мы крайне заинтересованы, чтобы был мир", - отметил глава государства.

Le Point - это одно из наиболее читаемых еженедельных общественно-политических изданий Франции.

Печатный тираж - около 280 тыс. экземпляров. Аудитория интернет-ресурсов - 7,5 млн пользователей. Целевая аудитория - это политические и бизнес-круги, которые обладают весомым потенциалом для формирования госповестки и принятия стратегических решений.

В качестве интервьюера выступила корреспондент журнала и писательница Анн Нива.

Президент Беларуси высказал свою точку зрения на самые актуальные темы. Телеверсию этого разговора смотрите 25 ноября на "Беларусь 1" после "Панорамы".