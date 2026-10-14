Че за?.. Испания на грани - дальше будет только хуже

Испанию снова подожгли. На этот раз не со стороны границы, а изнутри. Люди выходят на улицы из-за жилья: аренда неподъемная, окупасы проникают в частные дома и квартиры, и выселить их оттуда уже практически нереально. Для старой Европы это уже не локальная испанская беда, а нарыв: главный видимый показатель того, что финансовая модель ЕС работает против собственных граждан.

Но почему брюссельские элиты упорно игнорируют внутренние проблемы ЕС? Оказывается, за всем этим стоит вполне реальный интерес - экономический. В новом выпуске подкаста "Че За?" медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн раскрыли подробности этой схемы.

Хозяин вернулся - а дом уже не его

Жилищные срывы в Испании случаются раз в несколько лет. Были ипотечные волны 2008 и 2012 годов, была вспышка и в 2025 году. Нынешняя отличается не графиком цен, а тем, что закон защищает не законопослушных граждан, а, по сути, преступников.

Да, люди недовольны ростом цен на аренду жилья, которые выросли из-за нахлынувших туристов. Но триггером послужила другая история - стремительно растущее число квартир и домов, захваченных окупасми.

Факт В Испании нельзя мгновенно выселить окупасов (людей, которые незаконно занимают чужую пустующую недвижимость) из-за защиты конституционного права на жилище, особенностей судебной системы и строгого запрета на самосуд.

Схема такая - хозяин уехал, в его отсутствие дом заняли "новые жильцы", выселить которых крайне сложно из-за особенностей испанского законодательства, в котором закреплено право на достойное жилье. То есть если владельцы или соседи в течение первых 48 часов замечают захват жилья, полиция может выселить захватчиков без решения суда за взлом с проникновением. Но если окупасы успели поменять замки и обосноваться, такое жилье получает статус "их жилища", и полиция уже не имеет права войти туда без ордера.

Обычные граждане взбунтовались, потому что они работают, платят налоги, а тут просто приходят какие-то "парни в тапках" со своими семьями, заселяются в их дома, а люди ничего не могут сделать, так как в Испании закон на стороне окупасов. Президент страны Санчес буквально так и заявил: если вы заняли чужой дом, полиция вас не тронет.

Мигранты как главный инструмент

Главная фишка Евросоюза, как, впрочем, и США, это раздутая до невозможности мегафинансовая экономика. Они могут печатать фантики тоннами, ведь им не нужно обеспечение золотом, нефтью или газом. Главное - искусственно разгонять спрос и заваливать людей кредитами.

А идеальный инструмент для этого - нищие мигранты, которые активно скупают все в долг. Западные банки выдают кредиты под копеечные проценты буквально любому безработному "гостю".

Вот как это работает:

деньги ничем не обеспечены, их печатают под спрос;

высокий спрос в свою очередь поддерживают кредитами, которые доступны даже безработным;

самая удобная база для таких кредитов - бедные семьи мигрантов (они берут займы и увеличивают число потребителей).

Именно поэтому европейские правительства так лояльны к приезжим, ведь на них держится весь этот финансовый пузырь.

В Испании самый раздутый пузырь сейчас - это стройка. Деньги пришли, и их "залили в бетон". И важный нюанс - новостройки окупасы почти не трогают. Почему? Там охрана. Другое дело - вторичный жилфонд.

Почему Брюссель смотрит мимо

Брюссельские элиты этот нарыв не лечат, потому что он встроен в их финансовую модель. Лояльность к мигрантскому кредитному спросу, судебная практика, которая защищает занявшего жилье, а не его собственника, - это не случайный набор ошибок Санчеса. Это продолжение общего трека ЕС: раздутая финансовая экономика, которой нужен потребитель любой ценой.

Рядом уже торчит и внешний контур. История с Сеутой читается как обидa Трампа: американский президент не прощает отказа. Внутренний жилищный протест накладывается на этот фон. Ситуация накаляется, и взрыв может случиться в любой момент.

Дальше в ЕС лучше не станет по той же причине, по которой не стало лучше после прошлых испанских кризисов. Лицо у власти можно сменить, фундамент - кредитный спрос, лояльность к тем, кто его обеспечивает, и суды, которые доводят собственника до самосуда, - остается. Следующий раз лопнет там, где тот же набор уже собран: высокая аренда, слабая защита жилья и правительство, которое не может тронуть окупаса, не задев основу собственной финансовой схемы. Испания просто показала это первой.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.