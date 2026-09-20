Пока Лондон отмахивается от требований о самоопределении, в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии ожила старая повестка - от общественного дискурса до возвращения символики ИРА.

Лондон, Goodbye?

16 сентября министры Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса подписали соглашение о взаимопонимании, закрепив право на самоопределение. Информационное пространство буквально разрывается от этой новости, однако реакция официального Лондона и короля Карла III оказалась демонстративно сдержанной - новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем прямо заявил, что это "не совсем тема для дискуссии".

Ключевой нюанс, который объясняет спокойствие властей, - юридический предохранитель, заложенный Лондоном еще в XX веке, когда только начинались первые "брожения". Согласно документу провести референдум о независимости без согласия британского парламента не может ни одна из трех частей королевства. Логично, что Лондон не скажет: "Конечно, уходите, зачем вы нам нужны". На это там никто не рассчитывает.

Зачем тогда подписывать соглашение? Все очень даже просто - разбудить внутреннюю повестку. Схема классическая: сначала оживляется общественный дискурс, затем начинаются протесты, где звучат лозунги: "Хватит кормить проклятый кровавый Лондон!", "Кардифф будет свободным!", потом разговоры о референдумах, а там и до боестолкновений недалеко.

Последовательность по-ирландски: почему сначала независимость, а потом объединение?

Председатель ирландской партии Шинн Фейн (ирландская республиканская, националистическая и социалистическая политическая партия) Мэри Лу Макдональд обозначила в своем выступлении направления работы.

"Мы считаем, что референдум должен состояться в 2030 году. Думаю, что как только мы достигнем 2028 года и 30-й годовщины, нам нужно будет назначить дату проведения референдума. В годовщину подписания Соглашения о Страстной Пятнице (также известного как Белфастское соглашение. - Прим. news.by), заключенного в Ирландии и за ее пределами, будет задан вопрос: итак, что дальше, каков следующий пункт назначения?" - заявила она.

Процесс объединения, по мнению ведущих подкаста "Волков и Сыч" Алексея Волкова и Андрея Сыча, выглядит так: Северная Ирландия (шесть регионов, которые ирландцы принципиально называют Ольстером) сначала получает независимость, день-два ею пользуется, а затем объединяется с Республикой Ирландия, и "изумрудный остров" снова становится единым.

Отдельно подчеркнем символичность фигуры Макдональд. Шинн Фейн долгие годы была политическим крылом ирландских республиканцев, которых Великобритания считала террористами, а Лондон отказывался признавать партию. Сегодня у Шинн Фейн около 10 представителей в британской Палате общин и огромное количество мест в местном парламенте.

Историческая несправедливость

В 1990 году объединились ФРГ и ГДР. Тогда почему Запад, требовавший у СССР дать объединиться Германии, не предоставил ту же возможность Ирландии? Ведь в те годы Ирландия была крайне взрывоопасной историей - теракты Ирландской республиканской армии (ИРА) не сходили с новостных лент. Ответ - классическая британская схема "разделяй и властвуй".

Разделение ирландских регионов исторически шло по религиозному признаку: где-то доминировали протестанты, где-то - католики. Сейчас демография меняется, и число католиков в Северной Ирландии растет, а вместе с ним растет и стремление к объединению с основной религиозной общиной.

Белфаст, Лондондерри и стены

Стена стеной, но, как в старом анекдоте о политике, всегда побеждает холодильник. В Белфасте и Лондондерри - главных городах Северной Ирландии - между районами, где живут католики (выступают за объединение с Ирландией) и протестанты (желают остаться в Соединенном Королевстве), стоят стены, а огромные ворота закрываются, чтобы соседи не убивали друг друга.

Однако даже эти непримиримые группы впервые за долгие годы объединились по вопросу нелегальной миграции. Это разве можно сравнить с тем, если бы президент РФ Владимир Путин и экс-президент США Джо Байден взялись бы за руки и прошлись, улыбаясь всем, по Кутузовскому проспекту.

Молодежь снова смотрит в сторону ИРА

Молодежь ищет справедливости и не чувствует безопасности в существующем мироустройстве, поэтому логика ИРА возвращается. В Белфасте и Лондондерри появляются дорожные знаки с надписью "Улица находится под присмотром ИРА". Пусть это могут быть и "художники", но, как известно, дыма без огня не бывает. Опросы общественного мнения фиксируют радикальные настроения: "Из-за британцев на этой земле произошло столько бед", "наш час еще пробьет", "неолиберализм должен отправиться на свалку истории".

Трамп, Гренландия и "стирание границ ластиком"

Отдельная линия - заявления президента США Дональда Трампа, который во время неофициального визита в Ирландию назвал объединение двух Ирландий "самым естественным". Это выглядит особенно пикантно на фоне недавнего визита Карла III в США, где напомнил Трампу, что британцы "приняли небольшое участие в перестройке Белого дома в 1814 году" (напомним, британцы его сожгли), и что без них американцы говорили бы по-французски.

"Война двух инвалидов", или Как Аргентина и Великобритания устроили Фолклендский передел Президент Аргентины Хавьер Милей 3 сентября 2026 года выступил с экстренным обращением к нации, в котором сделал жесткое заявление по Фолклендским островам

Но Трамп был бы не Трампом, если бы не поставил, как владелец казино, все фишки на игру. И это уже не просто слова, а соглашение с Данией по Гренландии, где стороны до сих пор спорят, переходит или нет юридически Гренландия к США. Американский лидер буквально ластиком стирает границы на карте мира.

Атомизация Запада - тенденция?

Ирландия, боровшаяся за независимость более 300 лет, оказалась не единичным случаем. Стремление жителей Каталонии к отделению власти подавили жестко. Канадская Альберта также заявила о желании распоряжаться своей землей самостоятельно. На фоне глобальных кризисов, когда требуется консолидация, Запад движется в обратную сторону - к фрагментации и "племенному строю". Люди перестали верить политикам и прячутся "каждый за своей стеной", отказываясь от глобализации, которую им навязывали десятилетиями.

Борис Джонсон и ситуационный маркетинг

Финальный аккорд - интервью бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который, пытаясь поиздеваться над Россией, закинул удочку в Великобританию и привел совет про девушку: "Если ты кого-то любишь, отпусти его. Если он вернется - значит, твой. Если нет - значит, он никогда и не был твоим".

Тезис вышел очень не вовремя и сыграл против самого Лондона, а фраза насчет империи "у нас кое-что осталось, но это не делает нас счастливыми" вполне может стать крылатой. Пожалуй, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии стоит "осчастливить" Великобританию и провести в один день голосование под лозунгом "Если любишь, отпусти".